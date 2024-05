Exposição, roda de conversa e caminhada marcam mês da conscientização sobre Acessibilidade

O Dia Mundial da Conscientização sobre a Acessibilidade é celebrado em toda terceira quinta-feira do mês de maio, desde 2012, quando a data foi criada, com o objetivo de aumentar a conscientização a respeito da acessibilidade das pessoas com deficiências ou limitações. Uma programação foi organizada pelo casal Mariana Meneghel de Almeida e Adolph de Almeida. Eles foram recebidos pelo prefeito Rodrigo Falsetti na manhã desta quarta-feira, dia 8 de maio, para convidar toda a população para participar dos eventos.

“A acessibilidade e a inclusão são temas importantes e que precisamos aprofundar ainda mais e estar em contato com a Mariana e com o Adolph é um passo para que possamos criarmos projetos e programas que visem uma cidade mais acessível para todos. São eles que vivenciam os desafios e as dificuldades e podem nos ajudar nesse projeto”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti, que autorizou que o casal faça uma exposição no andar térreo do Paço Municipal, a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de maio.

A Exposição Fotográfica Anticapacitista “Nós Podemos Mais” é um projeto de autoria do casal, Mariana e Adolph, e da fotógrafa Ligia Franco. 10 fotos estarão em exposição no Paço Municipal no período de 13 a 31 de maio, no horário comercial. “Os eventos têm o objetivo de chamar a atenção de todos para a inclusão e para a acessibilidade aproveitando a data de comemoração nesse mês. É um tema que precisa ser levado para todos, para que a cidade em que vivemos seja mais acessível e que a inclusão, de fato, ocorra em todos os lugares”, comentou Mariana.

No dia 16 de maio, uma Roda de Conversa com o tema “Desafio da Acessibilidade” será promovida na Igreja Batista Nova Jerusalém, localizada na Rua Mococa, no Jardim Itacolomy. “É muito importante que a nossa cidade seja acessível e vamos conversar um pouco sobre isso. O prefeito está apoiando nossos eventos e vamos ajudá-lo com as informações necessárias para que possamos ter mais acessibilidade e inclusão”, convidou Mariana ao informar que o evento é aberto ao público. A Roda de Conversa começa a partir das 19h.

Já no dia 18 de maio, no Parque Cidade Nova, será promovida a 1ª Caminhada “Desafio da Acessibilidade”, a partir das 7h. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3NyrAgmxe5kCnH-6I224-t1ewpt1WYLHLBBAoFrXwe9bZsg/viewform.

É solicitada a doação de 1kg de alimento não perecível e os produtos serão enviados para as famílias do Rio Grande do Sul. O ponto de partida da caminhada será na Avenida Júlio Xavier da Silva com a Rua Antônio de Freitas, na pista de skate do Campo da Brahma. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: (19) 98394-4202 ou 98241-6803.