Expresso Fênix disponibilizará linhas de ônibus circular após shows da ExpoGuaçu

Em atenção a pedido feito pela Prefeitura, a Expresso Fênix vai disponibilizar quatro linhas para atender o público que irá assistir aos shows da ExpoGuaçu, que começa nesta quarta-feira, dia 20 de abril, junto à área do Buriti Shopping, entre as Avenidas Brasil e Rodrigo Mazon, na região central.

Os veículos estarão estacionados na Avenida Rodrigo Mazon, em frente ao Condomínio Reserva Central. Durante todos os dias da festa os ônibus circulares permanecerão no local com saída agendada após o término dos shows. Por isso, a orientação é para que o passageiro procure pelos ônibus logo após o encerramento das apresentações.

Quatro linhas foram disponibilizadas: Cristina, Guaçuano, Santa Terezinha e Santa Cecília, conforme os trajetos discriminados abaixo.

A ExpoGuaçu acontece de 20 a 30 de abril com cinco dias de shows, rodeio profissional, bailes country e exposição comercial e industrial. Nesta quarta-feira sobem ao palco principal Barões da Pisadinha e o DJ Pedro Sampaio. A programação terá ainda Luan Santana e Cleiton & Romário no dia 22 e Matheus & Kaun e Jetlag Music, formado pela dupla de DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur, no dia 23. A festa será retomada em 29 de abril com apresentações de Zé Neto & Cristiano e, no dia seguinte, de Hugo & Guilherme e Ícaro & Gilmar, responsáveis pelo encerramento da edição.

Confira os trajetos:

Linha Cristina: ExpoGuaçu, Terminal, Jardim Rosa Cruz, Avenida Mogi Mirim, Jardim Cristina, Parque dos Eucaliptos, Vila Paraíso e garagem.

Linha Guaçuano: ExpoGuaçu, Terminal, Avenida 9 de Abril, Avenida John Kennedy, Jardim Igaçaba, Jardim Guaçuano, Ypê Amarelo e garagem.

Linha Santa Terezinha: ExpoGuaçu, Terminal, Avenida 9 de Abril, Avenida Emília Marchi Martini, Jardim Zaniboni, Jardim Santa Terezinha, Pantanal e garagem.

Linha Santa Cecília: ExpoGuaçu, Terminal, Avenida São Carlos, PPA, Santa Cecília, Jardim Canaã, Jardim Paineira e garagem.