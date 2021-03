F1 2021: veja todos os carros na pista

Pela primeira vez em 2021, todas as dez equipes da Fórmula 1 estiveram na pista ao mesmo tempo, na pré-temporada, no Bahrein. Além de mostrar as imagens dos carros em ação, trouxemos um resumo dos dados de desempenho de cada time nos testes de preparação para o campeonato deste ano.

Mercedes

A atual campeã definitivamente não começou bem o ano. Foi a equipe que menos completou voltas e, de quebra, ainda viu o heptacampeão Lewis Hamilton rodar duas vezes. Ainda assim, segue como a equipe favorita ao título de 2021.

RBR

A escuderia austríaca foi a sensação da pré-temporada. Um carro aparentemente rápido e bem equilibrado, com Max Verstappen encerrando a participação nos testes com o melhor tempo. É a principal concorrente da Mercedes no campeonato.

McLaren

Foi a equipe com a maior mudança em relação ao ano passado. Trocou o motor Renault pelo Mercedes e impressionou pelos bons tempos de volta. Se repetir a boa performance de 2020, tem tudo para ser a terceira força nesta temporada.

Aston Martin

A Aston Martin foi outro time que deixou a desejar em termos de quilometragem acumulada. Contudo, possui um projeto muito forte derivado da Mercedes. Em 2020 conquistou a primeira vitória, além de outros dois pódios. Neste ano contará com a experiência do tetracampeão Sebastian Vettel.

Alpine

A equipe francesa teve uma pré-temporada sólida, sem problemas e com muitas voltas acumuladas. E ainda terá ao lado do promissor Esteban Ocon a presença do veterano Fernando Alonso, que retorna para a equipe na qual foi bicampeão mundial após dois anos longe da F1.

AlphaTauri

Junto à RBR, a AlphaTauri levantou algumas sobrancelhas ao ser o segundo time mais veloz da pré-temporada e também o segundo que mais completou voltas, o que mostra que tem um conjunto confiável – fator de grande importância em uma temporada com 23 corridas.

Ferrari

A Scuderia certamente evoluiu em relação ao ano passado, mas, com o meio de pelotão embolado, fica difícil analisar o quanto. Ainda assim, o time de Maranello, que conta com uma dupla jovem e promissora, formada por Charles Leclerc e Carlos Sainz, acumulou uma boa quantidade de voltas, mostrando que também tem um conjunto com boa durabilidade.

Alfa Romeo

A Alfa Romeo pode não ter sido o time mais veloz, mas foi o que mais acumulou quilometragem ao longo dos três dias de atividades. E a maior parte dessa quilometragem veio do veterano Kimi Raikkonen, que aos 41 anos mostra que está em forma para a sua 19ª temporada na F1.

Haas

A Haas também completou uma boa quantidade de voltas, mas ainda é difícil saber qual será o desempenho da equipe no campeonato. A probabilidade é que lute com a Williams na parte de baixo da tabela, ainda mais pelo fato de ter uma dupla formada pelos estreantes Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Williams

O carro parece mais equilibrado que o modelo de 2020, mas ainda é difícil precisar o quanto. Esta será a primeira temporada da escuderia britânica sob o comando da nova direção após a venda da equipe pela família Williams a um grupo de investimentos.