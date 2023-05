Fabio Braga Junior é vice-campeão da 15ª Volta Ciclística do Futuro

O ciclista Fabio Rodrigues Braga Junior, 15 anos, da equipe de ciclismo

da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) de Mogi Guaçu,

sagrou-se vice-campeão da categoria juvenil (15 a 17 anos) da 15ª

Edição da Volta Ciclística do Futuro de Barretos. A competição, que

é uma das principais provas de base do Brasil, aconteceu no Parque do

Peão, em Barretos, nos dias 6 e 7 de maio.

Fabio Braga conquistou o vice-campeonato após concluir três etapas do

evento em 2º lugar (prova de circuito) e 4º lugar (contrarrelógio) no

sábado, 6 de maio, e 1º lugar (circuito) no domingo, 7 de maio.

Além dele, outros dois ciclistas da equipe também participaram da 15ª

Volta Ciclística do Futuro de Barretos. A atleta Livia Eduarda Ribeiro

Martins ficou em 3º lugar na classificação geral e conquistou a

medalha de bronze pela categoria juvenil feminino. Já o ciclista

Joaquim Carlos Braga terminou em 5º lugar na classificação geral da

competição.

Juvenil Masculino

_Fabio Rodrigues Braga Junior _

_Vice-campeão (2º lugar na classificação geral) _

_Sábado, 6 de maio – 2º lugar (circuito) e 4º lugar (contrarrelógio)

_

_Domingo, 7 de maio – 1º lugar (circuito) _

_Joaquim Carlos Braga Neto _

_5º lugar na classificação geral _

_Sábado, 6 de maio – 2º lugar (circuito) e 4º lugar (contrarrelógio)

_

_Domingo, 7 de maio – 5º lugar (circuito) _

_ _

_Juvenil Feminino _

_Livia Eduarda Ribeiro Martins _

_Medalha de bronze (3º lugar na classificação geral) _

_Sábado, 6 de maio – 3º lugar (circuito) e 4º lugar (contrarrelógio)

_

_Domingo, 7 de maio – 4º lugar (circuito) _