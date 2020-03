FACULDADE “FRANCO MONTORO” ADOTA NOVAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19

Em consonância com as medidas emergenciais recomendadas pelo Ministério da Saúde e as adotadas pela Prefeitura de Mogi Guaçu, em face da pandemia do coronavírus Covid-19, a Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” decidiu suspender o expediente público presencial a partir desta terça-feira, dia 24.

A decisão, que contempla novas medidas de contingenciamento, foi tomada pela direção da instituição na manhã desta segunda-feira, 23, considerando as disposições dos Decretos Municipais 24.382 e 24.391, emitidos no dia 18, quarta-feira, e da Portaria Municipal 049, expedida no último dia 20, sexta-feira.

Durante o período, o atendimento ao público será exclusivamente por telefone, Whatsapp (9-9927-4910) e e-mail (secretaria@francomontoro.com.br), além da disponibilidade de contato através do site (www.francomontoro.com.br) e da página da Faculdade no Facebook. Atendimento presencial, se necessário, somente mediante agendamento.

Para ampliar os canais de contato, a diretoria da “Franco Montoro” está providenciando novos números de celulares e tablets com acesso à internet para os setores Financeiro e de Compras/Fornecedores. A Secretaria já dispõe de celular corporativo e é o mesmo da conta no Whatsapp. Os telefones fixos são os números (19) 3861-6606, 3861-5659 e 3861-6225.

Além da alteração da forma de atendimento, as novas medidas contemplam o afastamento de funcionários com 60 anos de idade ou mais, uma vez que pessoas dessa faixa etária fazem parte de um dos grupos de risco. Destes, em sendo o caso, os que puderem trabalharão em casa, em regime de “home office”.

Os demais funcionários cumprirão escalas revezadas e com redução de duas horas, uma na parte da manhã e uma à noite. Os do primeiro período entrarão às 8h, e não mais às 7h, até às 14h, com intervalo para o almoço, e os do segundo período, das 14h, às 21h, e não 22h.

Na área acadêmica já foram tomadas medidas de prevenção no dia 17, terça-feira, com a suspensão das aulas presenciais e sua substituição por aulas online, como no sistema de EAD (Educação à Distância), através das plataformas “Moodle” e “Reunião Fácil”, para os cursos noturnos, e “Zoom” para o primeiro ano do novo curso de Medicina, que é de período integral. Ambas têm links de acesso e tutoriais sobre o uso no site da Faculdade.

O atendimento remoto se aplica também à Biblioteca Acadêmica, além da Secretaria e do Setor Financeiro. Para interação online, direção, coordenadores, professores e alunos já dispõem de um grupo específico. As atividades práticas, portanto, estão suspensas até o retorno normal às aulas, para o que ainda não há prazo definido.