Faculdade Municipal Professor Franco Montoro abre processo seletivo para professor de Física

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) divulgou nesta quarta-feira, 9 de agosto, o edital para inscrições de candidatos para vaga de professor, em caráter temporário. O processo seletivo visa selecionar profissional com especialidade em Física, que lecionará a matéria de Física experimental para o curso de Engenharia Química, no 2° semestre deste ano. Para mais informações, consulte o edital no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzkwNzUy, a partir da página 7.

Para se candidatar a vaga, o interessado deve ter formação em curso superior completo em Física, especialização na área do conhecimento e pós-graduação lato sensu na área da graduação ou afins. As inscrições podem ser realizadas até às 23h59, do dia 11 de agosto, diretamente no site da faculdade, www.francomontoro.com.br, na opção processo seletivo da aba institucional. O cadastramento é gratuito.

A seleção do professor será efetuada por uma comissão permanente e organizadora de concursos públicos e processos seletivos da Faculdade Professor Franco Montoro. Após apurada a classificação dos candidatos, em caso de empate, será dada preferência para o profissional com o maior tempo de experiência na função desejada. O resultado será publicado no Diário Oficial do município e no site da instituição de ensino. É de responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações.