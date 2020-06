FAKE NEWS: Vídeos foram divulgados em redes sociais contendo mentiras e falsas acusações em que o setor de Saúde da cidade foi alvo no início da semana – Jaguariúna

Saúde de Jaguariúna mais uma vez é alvo de mentiras e falsas acusações

Através de um vídeo divulgado pelas redes sociais, a Prefeitura de Jaguariúna alerta a população sobre mentiras e falsas acusações em que o setor de Saúde da cidade foi alvo no início da semana.

De acordo com a prefeitura, vídeos foram divulgados contendo falsas acusações sobre a rede de saúde pública da cidade. “Isso mesmo, enquanto nossos profissionais trabalham duro dia e noite, as fakes news são divulgadas”, destaca.

Desta vez a notícia publicada tenta distorcer os fatos, confundir as opiniões e manipular as informações. “Pessoas estão sendo usadas para atacar a administração de Jaguariúna. Em vídeos gravados e divulgados pelas redes sociais elas dizem que não receberam tratamento adequado na rede pública de saúde da cidade e tiveram que procurar atendimento nas cidades da região”.

A prefeitura ressalta que isso é mentira, pois a cidade conta com profissionais altamente preparados para atender a população no Hospital Municipal, na UPA, na Unidade de Campanha e nas Unidades Básicas de Saúde, principalmente no momento que enfrentamos uma pandemia. “Fique atento e não acredite em fake News”, alerta.