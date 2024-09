FANFARRA DA EMEB ‘HUMBERTO BRASI’ É CAMPEÃ DO CAMPEONATO ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS

Resultado garantiu ao grupo de Mogi Mirim o direito de participar do Campeonato Brasileiro

Único grupo do gênero em atividade na rede municipal de ensino, a fanfarra da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Humberto Brasi” sagrou-se campeã do Campeonato Estadual Paulista de Fanfarras e Bandas 2024. A conquista veio na modalidade Banda de Percussão com Liras, categoria Sênior. Realizada pela Associação Paulista de Fanfarras e Bandas, a competição aconteceu no último final de semana, no Centro Esportivo do Trabalhador, em Amparo. Teve o apoio da Secretaria de Cultura de Amparo, Prefeitura de Amparo, Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, HS Musical, Adah Percussion, Marcio Luthieria e Fera Proart.

Sob a regência do instrutor Rafael Alves de Almeida, foram dois meses de muito ensaio para que a fanfarra mogimiriana chegasse em perfeitas condições na competição. Afinal, era a primeira participação de uma fanfarra escolar de Mogi Mirim num campeonato de alto nível, que contou com a participação de bandas e fanfarras de várias cidades do Estado de São Paulo, como Presidente Prudente, Votorantim, São José dos Campos, Campos do Jordão, São Sebastião, Ribeirão Preto, Taubaté, Serra Negra, Mauá, São Paulo e muitas outras.

A fanfarra da Emeb Humberto Brasil participou, dentro do campeonato, da competição de marcha. Foram duas peças apresentadas em um espaço de 15 minutos. Os jurados acompanharam de perto a apresentação, onde avaliaram vários aspectos, como afinação, ritmo, equilíbrio instrumental, articulação, uniformidade da indumentária, conservação e higienização dos instrumentos, marcha, alinhamento, cobertura, garbo, sincronismo, evolução e execução. Com a pontuação recebida, a fanfarra foi a campeã no conjunto artístico.

TRABALHO

Também foram julgados, com seus respectivos critérios, o pelotão de bandeiras, a baliza e o comandante môr. Nessas três modalidades, a fanfarra de Mogi Mirim ficou com a segunda colocação. “Foi sensacional o que aconteceu com a gente. Eu sempre almejava participar de uma competição e conseguimos realizar isso. E trazendo um troféu de campeão mostra que o nosso trabalho está no caminho certo, com muita dedicação e esforço de cada um que participa desse projeto”, destacou o instrutor Rafael Alves.

A conquista em Amparo garantiu à fanfarra da Emeb Humberto Brasi o direito de participar do Campeonato Brasileiro de Fanfarras e Bandas, ainda sem data e local para acontecer. Rafael quer se concentrar, por enquanto, na próxima apresentação do grupo, que será no desfile de aniversário de Mogi Mirim, no dia 22 de outubro. É importante destacar que a participação da fanfarra no Campeonato Estadual contou com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, e da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer.