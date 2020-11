Farmácia Unifeob realiza Semana Acadêmica virtualmente

As pautas do evento foram direcionadas a assuntos atuais e relevantes para a formação dos estudantes

A Semana Acadêmica de Farmácia aconteceu nos últimos dias 11 e 13 de novembro. Com apresentação e mediação do coordenador Gustavo Isaac, por meio de videoconferência, as pautas trouxeram assuntos importantes e muito debatidos recentemente por profissionais da área: a condução de estudos de vacina contra Covid-19 e desenvolvimento e inovação na cadeia produtiva de extratos vegetais.

“Nós escolhemos esses temas não só por estarem em discussão tanto na comunidade científica, quanto na sociedade, mas também por serem de participação e atuação profissional de farmacêuticos”, afirma Gustavo. “O segundo tema é muito atual, tem relação direta com a biodiversidade brasileira e ambos devem ser abordados durante a graduação de Farmácia”.

No primeiro dia, a palestra contou com a presença da docente de Pesquisa Clínica de Farmácia da Unifeob, Paula Marcon, e do diretor executivo do Centro Paulista de Investigação Clínica (Cepic) e farmacêutico especialista em Medicina Farmacêutica pela Universidade de São Paulo (USP), Juan Pablo Gargiulo. A palestra de encerramento foi proferida pela analista de Projetos de Inovação do Grupo Centroflora, Bárbara Barbosa.