Fatec Itapira oferece palestra sobre currículo e entrevista de emprego

Evento gratuito ocorre na sexta-feira (3), no auditório da unidade; para concorrer a uma das 120 vagas é necessário se inscrever pela internet até a véspera da palestra

Em comemoração ao Dia do Trabalho, a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itapira, em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) do município, oferece a palestra “Elaboração de Currículo e Entrevista de Emprego”. O evento gratuito ocorre no auditório da unidade localizada na Região de Campinas, nesta sexta-feira (3).

Interessados em concorrer a uma das 120 vagas tem até a véspera da palestra para se inscrever neste link. Ministrada pelo professor do curso superior de tecnologia em Gestão da Produção Industrial, Alexandre Junqueira, a palestra tem como propósito oferecer orientações práticas e estratégicas para quem busca uma colocação no mercado de trabalho.

“Essa iniciativa conjunta entre o PAT e a Fatec Itapira reforça nosso compromisso com a capacitação e inserção profissional dos cidadãos da região, visando contribuir para o desenvolvimento econômico e social local”, declara o diretor da Fatec Luiz Henrique Biazotto.

Vestibular

As inscrições para o Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2024 estão abertas até dia 7 de junho, às 15 horas, exclusivamente, pelo site vestibularfatec.com.br. São oferecidas 14.406 vagas para este processo seletivo. Outras 5.109 vagas estão reservadas para os candidatos do Provão Paulista. No total, são 19.515 vagas para a formação profissional gratuita de nível superior.

Na Fatec Itapira, são oferecidas 120 vagas distribuídas entre três graduações: Desenvolvimento de Software Multiplataforma, Gestão da Produção Industrial e Gestão Empresarial.

Serviço

Palestra “Elaboração de Currículo e Entrevista de Emprego”

Local: Fatec Itapira

Rua Tereza Lera Paoletti, 590 – Jardim Bela Vista

Data: 3 de maio

Horário: das 17h00 às 18h30

Inscrições: neste link

Mais informações: alexandre.junqueira@fatec.sp.gov.br

Palestra será ministrada em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) do município

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 340 municípios. As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).

