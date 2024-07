Fatecs recebem matrículas de convocados na primeira chamada do Vestibular

Requerimento e envio de documentos devem ser entregues até quinta-feira (18), pelo sistema remoto indicado na convocação; resultado das matrículas serão disponibilizados no dia 22, a partir das 15 horas

‌

‌O candidato que recebeu a primeira chamada para matrículas do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) deve preencher o requerimento e enviar a documentação entre esta terça (16) e quinta-feira (18), de forma remota, por meio do sistema indicado na convocação e no Manual do Candidato. As Fatecs disponibilizam computador com acesso à internet a quem quiser fazer a matrícula. O deferimento desta etapa será disponibilizado no dia 22, a partir das 15 horas, pelo mesmo sistema remoto.

A classificação geral do processo seletivo, bem como a primeira convocação para matrículas está disponível para consulta no site vestibularfatec.com.br. A classificação geral considera as notas finais em ordem decrescente, de acordo com a opção de curso, período e unidade. A chamada para matrículas é feita até o limite de vagas oferecidas.

Perderá o direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos. As orientações sobre o procedimento também estão disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria.

Documentação

Para realizar a matrícula é preciso enviar ao sistema remoto, via upload, nos formatos PDF, JPEG ou PNG, os seguintes documentos:

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;

Documento de Identidade com foto, dentro da validade. Ex.: RG;

CPF ou documento de identidade contendo o número de CPF;

Uma foto 3X4 recente, com fundo neutro;

Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o candidato brasileiro maior de 18 anos, do sexo masculino.

Também vale saber que quem utilizou o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

Caso o requerente pretenda obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso superior, deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa da disciplina cursada e histórico escolar da instituição de origem.

O candidato que apresentar documentos em língua estrangeira, deverá enviá-los vistados pela autoridade consular brasileira no país de origem, devidamente acompanhados da respectiva tradução oficial.

É de responsabilidade do candidato realizar o upload de todos os documentos no sistema de matrícula online, dentro do prazo estabelecido no cronograma.

Fatecs disponibilizam computador com acesso à internet ao convocado que quiser fazer a matrícula

‌

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Região Metropolitana) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site vestibularfatec.com.br

‌

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 340 municípios. As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).