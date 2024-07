Fatura digital: da economia de papel à facilidade de recebimento

O desenvolvimento sustentável já faz parte do nosso dia a dia. A conscientização acerca do tema passa por atitudes que têm como foco a preservação ambiental, um mundo mais saudável, com mais qualidade de vida e, porque não dizer, com mais comodidade.

O papel por exemplo, vem perdendo espaço nos últimos anos, justamente porque está crescendo o uso consciente dos recursos naturais. Por isso, a preferência de muitas pessoas e empresas tem sido manter a maior parte das informações em ambientes virtuais.

E na Águas de Holambra não é diferente. Prova disso é que a concessionária estimula que seus clientes optem por receber a fatura digital. Essa é uma solução para quem deseja emitir esse importante documento sem o uso de papel.

A versão digital da fatura apresenta as mesmas informações que a versão impressa e é entregue diretamente na caixa de e-mail do destinatário.

“Além da questão ambiental, a fatura digital também traz muitas facilidades, como a segurança de recebê-la de forma rápida, sem extravio e sem a possibilidade que seja molhada pela chuva”, afirma a coordenadora comercial da Águas de Holambra, Jessica Aparecida de Oliveira.

Para optar pelo recebimento da fatura digital, basta o cliente acessar os canais digitais da concessionária, pelo 0800 595 3333 (fixo, celular e Whatsapp) ou procurar a nossa sede na Rua Petúnia, 14 – Jardim das Tulipas.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento, reduzir os índices de perdas e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 31 milhões de pessoas atendidas em 505 cidades de 14 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br