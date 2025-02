Fatura por e-mail: mais praticidade e segurança

Buscando ampliar o acesso da população e promover a comodidade ao cliente, a Águas de Holambra conta com ferramentas e atendimento remoto. Atualmente, em Holambra, praticamente todas as dúvidas, reclamações e solicitações de serviços de saneamento podem ser realizados de forma remota, bastar ter acesso a internet ou linha telefônica.

Além do atendimento pelo 0800 595 3333 (24 horas pelo celular, whatsapp ou telefone fixo), a concessionária pode ser acionada no www.aguasdeholambra.com.br ou o aplicativo Águas APP.

Quer mais facilidade ainda? Pois a Águas de Holambra tem: os clientes podem optar por receber a fatura por e-mail. Assim, podem acessar suas contas de forma rápida e segura, eliminando riscos de extravio ou atrasos na entrega da fatura física.

Para aderir à fatura eletrônica, o usuário pode entrar em contato pelo 0800 595 3333 ou comparecer à Loja de Atendimento, localizada na Rua Petúnia, 14 – Jardim das Tulipas.

“O uso da fatura eletrônica traz mais praticidade no dia a dia e contribui para a redução do impacto ambiental causado pelo uso de papel”, destaca a coordenadora comercial da concessionária, Jessica Aparecida de Oliveira. Além da agilidade na entrega, a digitalização do processo melhora a eficiência e otimiza o atendimento.

Outra opção para facilitar a rotina dos usuários é o Águas APP, aplicativo gratuito disponível para Android e iOS. Com ele, é possível acessar a segunda via da conta, realizar pagamentos via código de barras, QR Code e débito automático, verificar o histórico de consumo, acompanhar solicitações e até informar vazamentos ou obstruções na rede.

Com essa iniciativa, a Águas de Holambra reforça seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, garantindo mais comodidade e eficiência no atendimento aos seus clientes.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é referência no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 33 milhões de pessoas atendidas em mais de 700 cidades de 15 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br