FEIRA NOTURNA DE JAGUARIÚNA VAI TER OFICINA GRATUITA DE GUIRLANDAS HOJE

Quem for à Feira Noturna de Jaguariúna desta quarta-feira e gostar de artesanato poderá participar da oficina gratuita de confecção de guirlandas de Natal, promovida pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, às 19h. A confecção dos enfeites natalinos utiliza recicláveis e o conceito do reuso de materiais.

Segundo a secretaria, para participar da oficina, não há necessidade de inscrição prévia. Os interessados devem apenas levar garrafas pet, decorações antigas, esmalte de unha velho e trapos e tecidos.

As oficinas começaram na última segunda-feira (27) e são dadas pelo professor da Escola das Artes de Jaguariúna, Fabiano Rizzoni. As atividades seguem nesta quinta-feira (30), no Parque Menegon, e no dia 1º de dezembro, na Estação de Guedes (Centro de Cultura Caipira), sempre às 19h.

“As pessoas estão gostando muito da oficina, entenderam o conceito e dizem que vão replicar para os parentes e amigos. É a base da economia criativa e do ‘menos desperdício’”, avalia o professor Rizzoni.

A Feira Noturna acontece toda quarta-feira, no Parque Santa Maria, das 17h às 22h, e hoje também vai contar com a apresentação da dupla sertaneja Vitor e Jean. A entrada é gratuita.

Fotos. divulgação