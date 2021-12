Feiras livres sofrem alterações de horários e locais nesse final de ano em Artur Nogueira

Feiras das sextas-feiras 24 e 31 de dezembro acontecerão na Rua Duque de Caxias, das 6h às 14h

Em virtude das festividades de fim de ano, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Agricultura, informa que haverá mudanças nas localidades e horários das feiras livres que ocorrem nas sextas-feiras.

Excepcionalmente nos dias 24 e 31 de dezembro – vésperas de Natal e Ano Novo – as feiras acontecerão na Rua Duque de Caxias, das 6h às 14h em ambos os dias. Sendo assim, não haverá feira no Jardim do Lago e Coração Criança como de costume.

Já as feiras livres dos domingos 26 de dezembro e 02 de janeiro ocorrerão normalmente na Rua Duque de Caxias.

