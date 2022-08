Felipe Titto promove evento gastronômico em Campinas no Dia dos Pais

Vai acontecer entre os dias 12 e 14 de agosto, no Parque D. Pedro Shopping, em Campinas, a Pururucada. Depois do sucesso da 1ª edição do evento, que aconteceu no último mês de julho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o evento que tem a assinatura do ator, empresário e investidor do Shark Tank Brasil (Sony Channel), Felipe Titto, promete repetir a dose e agradar os mais exigentes paladares.

A Pururucada é um evento itinerante e garante uma verdadeira experiência gastronômica e de diversão para toda a família. “É um evento gratuito para você e toda a sua família com uma grande variedade de opções culinárias e um monte de atrações. A Pururucada é um evento para chamar todo mundo para ter um final de semana incrível, especialmente por ser o final de semana do Dia dos Pais”, comenta Felipe Titto.

A festa reúne 40 expositores com uma grande variedade de comida como a tradicional pururuca, torresmo de rolo, além de costela, linguiça, baião de dois e hambúrguer. Durante os três dias de evento, são esperadas mais de 25 mil pessoas.

Os participantes poderão apreciar pratos e comidas do Buteko Zé do Brejo, hambúrguer do masterchef Marcos Baldassari, hambúrguer na parrilheira, Pururuca Club, além de 14 metros de fogo de chão do Edu, e ainda saborear a maior franquia de shake do Brasil, American Shake.

Nos três dias de evento, os portões abrem a partir das 11h, e contará com uma variedade de artistas e gêneros musicais, com shows que irão animar o público presente. Vale lembrar que para a criançada, terá área kids, com diversão garantida.