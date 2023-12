Feminicídio Choca Comunidade em Jaguariúna: Neto é Preso em Flagrante pela Morte da Avó

Da Redação

Um trágico incidente chocou a cidade de Jaguariúna hoje, quando a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de possível homicídio. P. H. I. S., um jovem de 25 anos, foi preso em flagrante após confessar o assassinato de sua avó, C. T. S., de 76 anos.

A Unidade de Saúde (US) foi alertada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a um caso de homicídio, onde o neto da vítima se apresentou verbalizando que havia assassinado a avó. Os policiais chegaram ao local ao encontrar o portão aberto, e P. H. I. S. foi rapidamente localizado. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a busca pessoal, o suspeito estava visivelmente alterado e indicou o local onde o crime ocorreu.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram C. T. S. caída no banheiro, apresentando marcas de estrangulamento no pescoço. Infelizmente, ela não apresentava sinais de movimentos toracoabdominais ou pulsação. A equipe do Corpo de Bombeiros, comandada pelo encarregado CB BM Carlim, compareceu à cena e confirmou a rigidez cadavérica.

O suporte à ocorrência foi fornecido pela 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros, pela Polícia Civil com o investigador Diego Inácio Vasconcelos, e pela Polícia Militar com o 1° Tenente PM Tavares e a viatura I-26004. Após a perícia realizada pela perita Ana Laura e a fotógrafa Maiara, a cena do crime foi liberada, e o corpo foi removido por uma funerária.

P. H. I. S. foi preso em flagrante delito, com a voz de prisão sendo ratificada pelo delegado. Ele foi conduzido ao Departamento de Polícia de Jaguariúna, e sua mãe, informando que ele é interditado e que a guarda era da avó, o acompanhou até a delegacia.

O delegado determinou a ratificação da voz de prisão por homicídio, P. H. I. S. permanece à disposição da justiça aguardando apresentação em audiência de custódia no momento oportuno. A casa foi liberada para a sobrinha da vítima após a remoção do cadáver.

A comunidade de Jaguariúna está consternada diante desse trágico episódio, e o caso será acompanhado de perto pela sociedade e pelas autoridades locais.