Fenômeno da internet, Isaías Silva celebra a cultura e promove grandes encontros musicais em Malokera

Humorista e criador de conteúdo acumula mais de 20 milhões de fãs nas redes sociais recebe Marina Sena, Os Travessos, Carol Biazin entre outros, em São Paulo

Fenômeno com mais de 20 milhões de fãs nas redes sociais, o humorista Isaías Silva irá celebrar a arte e a cultura com a presença de famosos na Malokera! O evento, com atrações musicais e encontro de tribos, está confirmado para a próxima quarta-feira (16), a partir das 21h, em São Paulo!

Malokera, expressão pejorativa que virou símbolo de empoderamento, vem de maloca, cabana comunitária utilizada por alguns nativos indígenas da região amazônica, e resume o espírito da comemoração: unir expressões artísticas diferentes, sem julgamentos, no mesmo local!

O line-up de Malokera inclui apresentações de Marina Sena, Carol Biazin, MC Dricka, DJ Ery, Deekapz, MC Carol e Os Travessos.

“Não chamo Malokera de festa, mas de movimento ou data para as pessoas possam se juntar, ver bons amigos, celebrar a música, a arte e a diversidade. A intenção da Malokera é juntar tribos para criar uma grande união entre a galera do pagode, do pop, do R&B, do funk. O grande propósito é se curtir e cultivar novos relacionamentos!”, explica o humorista.

Nascido em Sete Lagoas (MG), Isaías Silva começou a produzir vídeos em 2015, brincando com situações na própria família. Desde a bronca da mãe até relacionamentos de casais, tudo vira humor para ele. Desde 2018 no Instagram, Isaías faz sucesso com os seguidores em versão masculina e feminina, e muitos pensam que ele tem uma irmã gêmea! O humorista criou personagens como Rayane (em homenagem a uma colega de escola), a Mãe e o Garoto.

Durante a pandemia, os conteúdos bem-humorados sobre o cotidiano explodiram nas redes sociais. O ator se aproxima de 12 milhões de seguidores no TikTok e 9 milhões no Instagram. No YouTube, onde ultrapassou 320 mil inscritos, as postagens ultrapassam 10 milhões de visualizações!

Isaías Silva conquistou, por dois anos seguidos, o prêmio Influency.me, o Oscar da influência digital, na categoria humor.

Crédito: Caio Versolato