Festa da Padroeira tem início neste final de semana em Artur Nogueira

A festa em louvor a Nossa Senhora das Dores, Padroeira de Artur Nogueira, tem início neste final de semana. O evento é realizado pela Paróquia de Nossa Senhora das Dores, em três finais de semana, entre os dias 6 a 8, 13 a 15 e 20 a 22 de setembro. As festividades acontecem no Centro Pastoral São João Paulo II e ruas próximas. A festa conta com programação religiosa e social, com celebração de missas, procissão e coroação de Nossa Senhora, além de quermesses, almoços, show de prêmios e shows musicais.

A programação religiosa começou na quinta-feira, dia 5, com celebração de missa, pelo Pároco Pe. Edson Adélio Tagliaferro. Com início na sexta-feira, dia 6, e término na quinta-feira, dia 12, acontece o Setenário de Nossa Senhora das Dores, com a realização de missas todas as noites, celebradas por padres convidados.

No sábado, dia 14, haverá a celebração da missa de Exaltação da Santa Crus. No domingo, dia 15, dia da Padroeira, será celebrada missa, no Ginásio de Esportes Mauricio Sia, às 16h, em seguida haverá a procissão até o local da festa. Encerrando a programação religiosa no sábado, dia 21, será celebrada missa, às 18h30, em seguida acontecerá a Coroação de Nossa Senhora.

A programação social começou na noite de sexta-feira, dia 6, onde houve a quermesse, com venda de petiscos e bebidas, e show de Sergio Augusto. Na noite deste sábado, dia 7, continua a quermesse e show com Parada Sertaneja. No domingo, dia 8, à partir das 11h, haverá Almoço Comunitário e, às 19, continuação da quermesse.

Na noite de sexta-feira, dia 13, acontece o Show de Premios e quermesse. No sábado, dia 14, a partir das 20h, show com a Banda Stratonantes. Já no domingo, dia 15, às 19h. show com Marcos Paulo e Luciano.

No último final de semana da festa, na sexta-feira, dia 20, acontece o Show de Prêmios, a partir das 19h30. No sábado, dia 21, às 20h, show com Renan e Kauã. No domingo, dia 22, a partir das 11h, haverá Almoço Comunitário e encerramento dos festejos.