Festa da Pamonha é atração em Paulínia com entrada gratuita a partir desta quinta

Evento acontece no estacionamento do Paulínia Winner Mall e terá diversas opções gastronômicas, atrações musicais e ação solidária

Paulínia recebe a ‘Festa da Pamonha’, um evento com entrada gratuita e muitas opções gastronômicas, além de uma ação solidária. O evento, que vai acontecer no estacionamento do Paulínia Winner Mall, começa a partir de quinta-feira (29/08) seguindo até domingo (01/09). O Espaço contará com área pet friendly.

Para quem gosta de saborear a pamonha, a festa terá vários pratos apetitosos como pamonha tradicional, pamonha de Romeu e Julieta, pamonha com morango, pamonha com coco, pamonha com Nutella, pamonha com linguiça, pamonha com queijo e pamonha salgada tradicional. Entre os pratos, milho e derivados, como espiga de milho, curau, bolo de milho, suco de milho, broa de milho, bolo de pamonha, pão de milho, pudim de milho, milho na brasa, creme de milho, batida de milho, licor de milho, chopp de milho, pastel de milho, pipoca, crepe de milho, pizza de milho, lanche com creme de milho, drink de milho, cuscuz, brigadeiro de milho, milho com bacon, pão com linguiça e pernil com creme de milho, churros com recheio de brigadeiro de milho, sorvete de milho, doce de ninho com milho e muito mais.

Para os que preferem outras opções, a festa terá uma diversidade de pratos, entre os quais, burger, torresmo, costela de chão, baião de dois, arroz carreteiro, feijão tropeiro, além de muitos doces como doces caseiros, mineiros e os deliciosos churros.

Aos apreciadores de uma boa cerveja, o evento vai oferecer mais de 20 rótulos de cervejas artesanais.

Atrações

A Festa da Pamonha vai contar com uma programação musical e atrações imperdíveis. Confira a programação:

Quinta (29/08) – 19h – Especial Sertanejo (Rony)

Sexta (30/08) – 20h – Especial Cover Queen e Guns N’ Roses

Sábado (31/08) – 20h – Tributo Charlie Brown Jr. (Banda Confisco)

Domingo (01/09) – 19h – Especial Mamonas Assassinas (Tributo)

Para Lílian de Paula, organizadora da festa, o evento promete ser um sucesso.

“É uma satisfação estar à frente desse trabalho, levando para Paulínia uma gastronomia de qualidade com várias opções de pratos, além dessa programação musical espetacular”, disse.

Solidariedade

Para quem quiser colaborar (não é obrigatório), haverá um ponto de arrecadação de alimento não perecível no local do evento. O que for arrecadado será destinado para entidades assistenciais de Paulínia.

SERVIÇO – FESTA DA PAMONHA EM PAULÍNIA

Quando: De 29 de agosto a 01 de setembro.

Horários: quinta e sexta das 17h às 22h e sábado das 12h às 22h e domingo das 12h às 21h.

Onde: Paulínia Winner Mall (Av. José Lozano Araújo, 1515 – Nossa Senhora Aparecida, Paulínia/SP)

*Entrada gratuita.