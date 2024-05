Festa de Maio de Itapira retorna em 2024 com uma programação tradicional e diversificada

A cidade de Itapira se prepara para receber a 136ª edição da Festa de Maio, um dos eventos mais tradicionais e aguardados da região. Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a festa está marcada para iniciar no próximo sábado, dia 4 de maio, e promete uma programação repleta de atividades para todos os públicos.

Este ano, a Festa de Maio manterá o formato tradicional, com uma ampla grade de apresentações artísticas distribuídas em três palcos principais: Cidade, no Largo São Benedito; Praça, na Praça Mogi Mirim; e Turista, na Rua Agostinho Cavenaghi. “Estamos comprometidos em oferecer uma programação diversificada que atenda aos gostos e idades variados de nosso público. É com grande entusiasmo que celebramos essa 136ª edição”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, César Lupinacci.

A Festa de Maio, também conhecida como a festa em louvor a São Benedito, se estenderá ao longo de dez dias, combinando elementos religiosos e festivos. Ao todo serão 54 atrações culturais e o evento contará com o tradicional Parque de Diversões localizado na Rua Vitório Coppos e diversas barracas de gastronomia, bebidas e variedades, espalhadas pelas ruas Cônego Guerra Leal, General Carneiro, Saldanha Marinho, Saudade e no entorno da Praça Mogi Mirim. As entidades socioassistenciais do município também marcarão presença com suas barracas no Largo São Benedito: Lar São Vicente, Educandário, APAE, Lar Espírita Inácio Ferreira, SOS, Pétalas de Rosas, Casa da Criança, Casa Transitória e Vida Mais.

Uma das grandes tradições da Festa de Maio, as congadas, retornarão este ano com participação especial em todas as atividades do dia 13. Além da Congada Mineira de Itapira, estão confirmadas as presenças dos grupos de Aguaí, Mogi Guaçu e Ouro Fino. “Nosso objetivo é garantir o resgate e a celebração de todas as tradições culturais e religiosas que fazem parte desta festa tão querida por nossa comunidade”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo.

Já no primeiro dia da festa o público contará com a apresentação do cantor e compositor Flávio Vitor Jr, que subirá ao palco Cidade às 21h00 do sábado, dia 04. Flávio Vitor Jr. iniciou sua carreira solo em 2020 com o single ‘Inflama-me’, em parceria com a cantora Eliana Ribeiro. Recentemente, lançou seu novo projeto musical intitulado “Novo de Novo” que conta com participações especiais de Irmã Ana Paula, Ramon e Rafael, Julliany Souza e Tony Allysson, que se apresentou na Festa de Maio do ano passado.

Confira a programação completa:

Programação 136ª Festa de Maio

4 de maio (sábado)

15h00 – Massa Brasilis (Palco Turista)

19h00 – BR3 Trio (Palco Turista)

19h00 – Rota do Som (Palco Praça)

20h30 – Malu Rajer (Palco Praça)

21h00 – Flávio Vitor Jr. (Palco Cidade)

22h00 – UvaLua (Palco Praça)

5 de maio (domingo)

15h00 – Nó na Língua (Palco Turista)

17h00 – Projeto Voz Comunitária (Palco Praça)

18h00 – Aulão de Dance Music da ItaFit Academia com Tuca Dance + DJ Júnior (Palco Praça)

19h00 – Brasilidades (Palco Turista)

19h30 – Banda Clint (Palco Praça)

21h00 – FlashNight (Palco Praça)

21h00 – Elas por Elas (Palco Cidade)

6 de maio (segunda-feira)

19h0 – Adriel Fernandes (Palco Turista)

19h00 – Aulão de Dança com Prof. Tamara (Palco Praça)

21h00 – Jocker Rocker e os Improváveis (Palco Praça)

21h00 – Orquestra de Viola Caipira (Palco Cidade)

7 de maio (terça-feira)

19h00 – Danilo Zacariotto (Palco Turista)

19h00 – Dança Vida Mais (Palco Praça)

19h45 – Aulão de Dança com Prof. Josi (Palco Praça)

21h00 – Gustavo Mariano (Palco Praça)

21h00 – Roberto Seresteiro e Banda (Palco Cidade)

8 de maio (quarta-feira)

19h00 – Ed Campos (Palco Turista)

19h00 – Coral Flor de Lira (Palco Praça)

21h00 – Cristal & Duo Peru (Palco Praça)

21h00 – Banda Sinfônica Lira Itapirense (Palco Cidade)

9 de maio (quinta-feira)

19h00 – Eric Acoustic Rock (Palco Turista)

19h00 – Coral Cidade de Itapira (Palco Praça)

20h30 – Mão de Morsa (Palco Praça)

21h00 – Banda da Casa das Artes (Palco Cidade)

10 de maio (sexta-feira)

19h00 – Bola Trio (Palco Turista)

19h00 – Rodrigo Souza Blues Rock Band (Palco Praça)

20h30 – ThomasEdson Band (Palco Praça)

21h00 – Banda Monalizza (Palco Cidade)

22h00 – Aksioma (Palco Praça)

11 de maio (sábado)

15h00 – Regional Mantiqueira (Palco Turista)

18h00 – Dança & Cia (Palco Cidade)

19h00 – Samba na Estação (Palco Turista)

19h00 – Dança com Prof. Tiele – ItaFit Academia (Palco Praça)

20h30 – Nany Dance (Palco Praça)

21h00 – Rolling Papers & Congada Mineira de Itapira (Palco Cidade)

22h00 – Lucas Avona (Palco Praça)

12 de maio (domingo)

15h00 – Quinteto Alma Brasileira (Palco Turista)

17h00 – Carlos Augusto (Palco Praça)

19h00 – MAF Jazz (Palco Turista)

20h30 – Flash House (Palco Praça)

21h00 – Bola & Banda (Palco Praça)

21h00 – BR6 Rock Band (Palco Cidade)

13 de maio (segunda-feira, feriado)

15h00 – Poesis Jazz (Palco Turista)

17h00 – Banda COC (Palco Praça)

19h00 – Paraná no Samba (Palco Turista)

19h00 – Pastoras do Rosário (Palco Cidade)

19h30 – Os Macaco Véio (Palco Praça)

21h00 – Arretados (Palco Praça)