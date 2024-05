Festa do Peão de Americana 2024: Uma Explosão de Música, Adrenalina e Diversão no Parque de Eventos CCA

De 07 a 16 de junho, o Parque de Eventos CCA se transformará no epicentro da cultura sertaneja, com artistas de sucesso que ocupam o topo do ranking, prometendo encantar multidões com shows eletrizantes e momentos inesquecíveis.

Preparando-se para receber milhares de amantes da música sertaneja e da atmosfera única das festas de peão, a cidade de Americana se tornará o palco de um dos eventos mais esperados do ano: a Festa do Peão de Americana 2024. Com uma programação repleta de estrelas consagradas e novos talentos, o evento promete uma experiência inigualável, combinando música, adrenalina e muita diversão para todas as idades.

A edição de 2024 da Festa do Peão de Americana não economizou nos grandes nomes da música sertaneja, trazendo artistas que dominam as paradas de sucesso e conquistam corações por onde passam. Confira a programação completa:

07/06

Sâmi Rico / Victor & Leo / Zé Neto e Cristiano

08/06

Chitãozinho & Xororó / Luan Santana / Maiara & Maraisa / Luan Pereira

09/06

Zezé Di Camargo & Luciano / Simone Mendes

14/06

João Bosco & Vinícius / Gusttavo Lima / Brun & Denner

15/06

Ana Castela / Jorge & Mateus / Gustavo Mioto / Lauana Prado

16/06

Roupa Nova e Daniel em “A Força do Amor”

Os ingressos para a Festa do Peão de Americana 2024 já estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial do evento.

Prepare-se para viver momentos inesquecíveis e se emocionar ao som de grandes sucessos na Festa do Peão de Americana 2024.