Festa do Peão de Americana confirma a 34ª edição e divulga a grade artística

Para o público que estava com saudades, o Clube dos Cavaleiros de Americana anuncia a notícia mais aguardada dos últimos (quase) três anos: a 34ª edição da Festa do Peão já tem data para acontecer! O segundo maior e mais importante festival que celebra a cultura sertaneja será de 10 a 19 de junho de 2022, no Parque de Eventos CCA.

18 atrações, até o momento, compõem a grade artística. Americana dá as boas-vindas na sexta (10/06) com shows de Henrique e Juliano e Barões da Pisadinha. No sábado (11/06), sobem ao palco Gusttavo Lima, Edson e Hudson e Cesar Menotti e Fabiano. Encerrando a primeira semana, no domingo (12/06), as apresentações são de Luan Santana e do DJ Pedro Sampaio no Domingo da Família São Vicente.

Na quarta-feira (15/06), véspera do feriado de Corpus Christi, no Dia da Pura Construtora, tem Leonardo e Bruno e Marrone com o espetáculo Cabaré, além de Dennis DJ. No lounge do Americana Hall (entrada privada dos camarotes), a apresentação de Juan Marcos e Vinícius.

Pausa no dia 16 para tudo voltar na sexta, 17 de junho, com Maiara e Maraísa, Alok e Hugo e Guilherme. O segundo sábado da Festa do Peão de Americana promete fortes emoções com o encontro de Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto e o DJ Sevenn.

Americana se despede no Domingo da Família São Vicente (19/06), com a apresentação de Chitãozinho e Xororó no show histórico ’50 anos. “É um momento de muita felicidade, de retomada e de muito trabalho, graças a Deus. Por quase três anos ficamos impossibilitados de realizar a Festa. Agora, com a população vacinada, temos a chance de voltar e essa é a notícia que eu mais sonhei. Convido a todas as famílias para estarem conosco de 10 a 19 de junho. Sem dúvidas, será muita festa linda, de música, esporte e muitas alegrias“, diz Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana.

A previsão é que os ingressos comecem a ser comercializados no início de abril.