Festa do Peão de Americana inicia venda de ingressos para todos os setores

Bilhetes são vendidos pela internet com valores que vão de R$ 50 a R$ 840. Rodeio acontece entre os dias 10 e 19 de junho, após ter as duas últimas edições suspensas por conta da Covid-19.

César Menotti e Fabiano encerraram a Festa do Peão de Americana em 2019 e estarão na festa em 2022 — Foto: Júlio Cesar Costa/G1

A Festa do Peão de Americana abriu, na manhã desta quinta-feira (7), a venda de ingressos para o evento, que acontece de 10 a 19 de junho. Os bilhetes para todos os setores já estão disponíveis e os valores variam de R$ 50 a R$ 840, no lote inicial. A festa retorna três anos após a última edição, já que os rodeios de 2020 e 2021 precisaram ser suspensos por conta da pandemia da Covid-19.

Os ingressos estão à venda pela internet para cada um dos cinco espaços disponíveis. O ingresso mais barato é para arena, todos os dias, e o mais caro é destinado ao camarote brahma, no dia 18 de junho, quando se apresentam Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto e Seven. Veja os setores:

Pista

Camarote Americana

Camarote Super Bull

Camarote Open Super Bull

Camarote Brahma

Programação

A programação da festa conta com a presença de ícones da música sertaneja, como Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Bruno e Marrone (na apresentação do espetáculo ‘Cabaré’), Edson e Hudson, César Menotti e Fabiano, e os maiores astros da nova geração do gênero: Gusttavo Lima, Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Luan Santana, Jorge e Mateus, e Maiara e Maraisa.

Ainda há espaço no line-up para Hugo e Guilherme, dupla que ganhou projeção nacional no último ano, além do funk de Dennis DJ e Pedro Sampaio, o fenômeno da música eletrônica Alok e o forró de Os Barões da Pisadinha.

Gusttavo Lima é uma das atrações da festa — Foto: Érico Andrade/g1

Line-up completo

10/06 – Sexta

Henrique e Juliano

Os Barões da Pisadinha

11/06 – Sábado

Gusttavo Lima

Edson e Hudson

César Menotti e Fabiano

12/06 – Domingo

Luan Santana

DJ Pedro Sampaio

15/06 – Quarta-feira

Cabaré (Leonardo e Bruno e Marrone)

Dennis DJ

Juan Marcus e Vinicius no Lounge/ Americana Hall

17/06 – Sexta

Hugo e Guilherme

Maiara e Maraisa

Alok

18/06 – Sábado

Jorge e Mateus

Zé Neto e Cristiano

Gustavo Mioto

Dj Seven

19/06 – Domingo

Chitãozinho e Xororó – Show de 50 anos



Chitãozinho & Xororó farão show de 50 anos no Rodeio de Americana — Foto: Érico Andrade / G1