FESTA “SUNSET COLORS” VAI COLORIR JAGUARIÚNA AMANHÃ

Diversão, música boa e muita cor. Com essa mistura de sucesso a “Green Day – Sunset Colors” será realizada neste sábado, dia 25, no parque Santa Maria, em Jaguariúna. Totalmente gratuita a festa promete atrair centenas de pessoas.

O palco será montado em frente à arquibancada do parque que receberá iluminação especial. O DJ Júlio Ávila comandará a música que promete agitar a todos junto com os dançarinos.

A Sunset Colors organizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da secretaria de turismo e cultura, vai acontecer das 17h às 21h30.

Para quem quiser se divertir ainda mais, a recomendação é para que use roupas brancas. Com elas as cores vão ficar mais ressaltadas.

Vale lembrar que não será permitido o comércio nem o consumo de bebidas alcoólicas.

O parque Santa Maria fica na rua José Alves Guedes, 1003 – Jardim Sônia.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi – Foto: Ivair Oliveira