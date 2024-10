Festival Amparo em Foco abre inscrições para seleção de fotografias para exposições e Varal

Interessados podem se inscrever gratuitamente até o final de outubro por meio de endereços eletrônicos; tradicional evento da fotografia acontece entre 7 e 10 de novembro em Amparo-SP

A oitava edição do Festival Amparo em Foco está com inscrições abertas para as convocatórias das exposições coletivas “Sombras e Silhuetas”, “Manifestações Culturais” e o Varal Fotográfico 2024. A participação é gratuita e aberta para fotógrafos brasileiros e estrangeiros, profissionais ou amadores, que morem no país ou no exterior.

Considerado um dos mais importantes eventos da fotografia do Estado de São Paulo, o Festival Amparo em Foco acontece entre 7 e 10 de novembro, de quinta-feira a domingo, em Amparo, cidade a 126 km de São Paulo e 68km de Campinas, pertencente ao no polo turístico conhecido como Circuito das Águas Paulista. A programação completa do Amparo em Foco será divulgada em breve pelas redes sociais do festival.

O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, através do Ministério da Cultura e tem como patrocinadora oficial a empresa Rousselot Gelatinas do Brasil. O festival é produzido pela Mogiana Produções Culturais e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Amparo.

INSCRIÇÕES PARA AS CONVOCATÓRIAS

As inscrições das convocatórias “Sombras e Silhuetas” e “Manifestações Culturais” devem ser feitas exclusivamente nos links https://encurtador.com/br/PQqka e https://encurtador.com/br/18ibr, respectivamente, até as 23h59 do dia 21 de outubro (segunda-feira). O endereço também disponibiliza o regulamento completo de cada uma das convocatórias.

Nas duas convocatórias cada participante deve enviar apenas uma imagem, sendo que na convocatória “Sombras e Silhuetas’ a imagem deve ser, obrigatoriamente, em preto e branco. Os trabalhos selecionados pela curadoria do festival farão parte de duas exposições, consideradas as principais atrações da programação oficial do evento.

VARAL FOTOGRÁFICO

O Varal Fotográfico, um dos diferenciais da programação do Festival Amparo em Foco, também está com inscrições abertas. O interessado deve enviar a foto pelo e-mail varalamparoemfoco@gmail.com, com nome completo e título para cada imagem até o dia 29 de outubro. A participação é gratuita e o tema pode ser definido pelo próprio autor. Todos que enviarem fotos estarão expostos no festival.

A exposição coletiva é destaque do festival desde a primeira edição em 2016. É considerada a mais popular e democrática do evento, já que é aberta para pessoas apaixonadas pela fotografia, profissionais e amadores de todas as idades. O Varal Fotográfico será exposto nos dias 9 e 10 de novembro na praça Pádua Salles, no centro de Amparo. Não há limite de participantes.

Serviço

Festival de Fotografia Amparo em Foco 2023

Quando: 7 a 10 de novembro, quinta-feira a domingo

Local: Praça Pádua Salles, Estação da Mogiana e Cine Foto Clube de Amparo

Entrada: Gratuita