Festival Amparo em Foco abre inscrições para seleção de fotografias para três exposições

Convocatórias estão abertas para fotógrafos brasileiros e estrangeiros, profissionais ou amadores; inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de setembro exclusivamente no site www.amparoemfoco.com.br

O Festival Amparo em Foco, um dos mais importantes eventos da fotografia no interior paulista, recebe inscrições para as convocatórias das exposições coletivas “Labirinto Feminino” e “Retratos – Dos processos fotográficos históricos, alternativos à inteligência artificial”, além do Varal Fotográfico. A participação é gratuita e aberta para fotógrafos brasileiros e estrangeiros, profissionais ou amadores, que morem no país ou no exterior.

As inscrições das convocatórias devem ser feitas exclusivamente no site www.amparoemfoco.com.br até o dia 20 de setembro. O site também disponibiliza o regulamento completo. Os trabalhos selecionados pela curadoria do festival farão parte das mostras, consideradas duas das principais atrações da programação oficial do evento.

O Festival Amparo em Foco acontece entre 5 e 8 de outubro, quinta-feira a domingo, em Amparo, cidade que fica a 126km de São Paulo e 68km de Campinas, no polo turístico conhecido como Circuito das Águas Paulista. As duas exposições contarão com audiodescrição das imagens através de QR Code.

De acordo com a organização, para participar do processo seletivo, os candidatos (as) devem ter 18 anos ou mais, além de serem únicos responsáveis pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e das informações fornecidas ao formulário.

O Festival Amparo em Foco traz em 2023 o protagonismo feminino na fotografia brasileira, e a convocatória “Labirinto Feminino” é destinada exclusivamente para mulheres fotógrafas e artistas visuais. Já a exposição “Retratos – Dos processos fotográficos históricos, alternativos à inteligência artificial” é aberta a todos os públicos.

SOBRE A TEMÁTICA

A expressão estética (técnica e conceitual) da fotografia pode colaborar na hora de chamar a atenção para questões como a democratização da produção de imagens e o papel da mulher na história fotografia.

No contato com a imagem, o espectador é conduzido à novas linguagens, inclusive à dimensão política dos fenômenos representados. As fotografias informam, representam, surpreendem e transmitem um significado, fascinando e convidando o sujeito a senti-las, percebê-las, julgá-las e interpretá-las.

AS EXPOSIÇÕES

A exposição “Labirinto Feminino” tem como meta selecionar fotógrafas e artistas visuais com objetivo de divulgar novos trabalhos femininos e fomentar a produção fotográfica. O material recebido na convocatória passará pelo júri e curadoria de Mônica Maia, editora, curadora, produtora cultural, presidenta da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil (RPCFB) e integrante do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC).

Para convocatória “Retratos – Dos processos fotográficos históricos / alternativos à inteligência artificial”, a premissa é contar histórias, expressar emoções e revelar a diversidade de vidas que compõem a sociedade. A imagem tem a capacidade de idealizar o modelo ou conscientizar o público, o retrato fotográfico se adapta a uma ampla gama de formas e usos.

Para quem gosta de fotografar ou criar imagens, seja com o uso da alquimia, de câmera, smartphone ou utiliza da inteligência artificial, essa é uma oportunidade de mostrar seu trabalho.

As imagens recebidas passarão pelo júri e curadoria de Antônio Neto, (fotógrafo especialista em retratos de diversos formatos); Renan Nakano (produtor cultural, artista visual e especialista em processos fotográficos históricos) e Willian Kass (arquiteto e artista visual com ênfase em inteligência artificial).

INSCRIÇÕES PARA O DEMOCRÁTICO VARAL FOTOGRÁFICO

O Varal Fotográfico, um dos diferenciais da programação do Festival Amparo em Foco, também está com as inscrições abertas. O interessado deve enviar até duas fotografias pelo e-mail varalamparoemfoco@gmail.com, com nome completo e título para cada imagem até o dia 17 de setembro. A participação é gratuita e o tema pode ser definido pelo próprio autor.

A exposição coletiva é destaque do festival desde a primeira edição em 2016. É considerada a mais popular e democrática do evento, já que é aberta para pessoas apaixonadas pela fotografia, profissionais e amadores de todas as idades. Varal Fotográfico fica exposto durante toda a programação do Amparo em Foco, de 5 a 8 de outubro, na praça Pádua Salles, no centro de Amparo. Não há limite de participantes.

FESTIVAL AMPARO EM FOCO 2023

O projeto AMPARO EM FOCO 2023 é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, através do Ministério da Cultura e tem como patrocinadora oficial a empresa Rousselot Gelatinas do Brasil, é produzido pela Mogiana Produções Culturais e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Amparo.

Serviço

Festival de Fotografia Amparo em Foco 2023

Quando: 5 a 8 de outubro

Formato: Presencial

Local: Praça Pádua Salles, Estação da Mogiana, Pinacoteca Municipal “Dr. Constâncio Cintra”

Endereço: Praça Pádua Salles, s/n, centro, Amparo-SP

Entrada: Gratuita

Informações: www.amparoemfoco.com.br