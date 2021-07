Festival das Marias no Brasil apresenta cantoras compositoras na série 12 Histórias

Dando sequência às atividades e ações que antecedem a edição 2021, o Festival das Marias – Festival Internacional de Artes no Feminino apresenta a série musical 12 Histórias, a partir do dia 22 de julho em seu canal – YouTube / Festival das Marias.

A iniciativa consiste em disponibilizar gratuitamente 12 micro-documentários com mulheres cantoras/compositoras que falam sobre o lançamento recente de seus respectivos singles autorais nas plataformas de música. Em julho, o publico pode acompanhar as sete primeiras histórias com: Amanda Temponi (single: Não Estou Artista), Sejuh (single: Você Diz que a Vida Passou), Re Chandra (single: Infinity Voice), Julia Pagano (single: Repara), Eva Treva (single: Barata), Nathalie Alvim (single: Outro) e Tabatha Sanches (single: Sinais), uma a cada dia, a partir de 11 horas, respectivamente nos dias 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 julho.

Os episódios foram produzidos e gravados no Estúdio O’Sete Arte, em Diadema, com a direção artística de Letícia Aoki e produção musical do baterista Gudino Miranda. Nos vídeos, além de um clipe da música com cenas captadas no estúdio, cada artista fala sobre as particularidades da composição apresentada e faz um depoimento sobre o papel da música em sua vida, refletindo sobre a relação pessoal com a arte.

A ideia de 12 Histórias surgiu em 2018. No mesmo ano, Gudino e Letícia produziram os quatro primeiros episódios de forma independente. Dois anos depois, o projeto foi concluído com o apoio do Governo Federal e da Secretaria de Cultura de Diadema, por meio da Lei Aldir Blanc. O Festival das Marias entra como parceiro do O’Sete Arte para dar palco à música dessas mulheres, difundir suas histórias e contemplar o fazer femininoA partir de agosto, será apresentado um episódio por mês de 12 Histórias: Flávia Ellen (agosto), Mariana Bisonti (setembro), Stela Nesrine (outubro), Pri Rosa (novembro) e Funmilayo Afrobeat Orquestra (dezembro).

O Festival das Marias

Nascido em Portugal, em 2019, o Festival das Marias – Festival Internacional de Artes no Feminino se apresenta como palco do feminino, trazendo discussões de temas pertinentes ao fazer artístico da mulher e colocando criações femininas sob os holofotes. As protagonistas são mulheres brasileiras que atuam na música, nas artes cênicas, na literatura e nas artes visuais, entre outras áreas artísticas. O objetivo é incentivar e difundir o fazer nas artes pelo feminino, provocando reflexões sobre o impacto das desigualdades na vida das mulheres. A primeira edição no Brasil aconteceu em novembro de 2020 em formato online, partir da cidade de São Paulo. Em 2021, o Festival das Marias no Brasil acontece entre os dias 18 e 25 de novembro, a partir das cidades de São Paulo e São Bernardo do Campo, simultaneamente à realização em Portugal, onde segue até 27/11.

FICHA TÉCNICA | Festival das Marias – Direção geral: Adriana Belic. Consultoria: Bianchi Associados. Curadoria artística – Portugal: Antonio Revez. Curadoria artística – Brasil: Bel Toledo. Curadoria de cinema: Pandora Filmes e Cine Petra Belas Artes. Curadoria Entre Marias – Portugal: Leo Almeida. Curadoria Diálogos Musicais – Brasil: Casa da Abelha Cultural. Assessoria de imprensa: Verbena Comunicação. Assessoria em mídias: Platea Comunicação e Artes. Apoio: Câmara Municipal de Beja, Governo de Portugal – DGArtes. Realização: CADAC – Companhia Alentejana de Dança Contemporânea, Lendias d’Encantar e Belic Arte.Cultura, com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

FICHA TÉCNICA | 12 Histórias – Idealização: Gudino Miranda. Direção artística, fotografia, filmagem e edição: Letícia Aoki. Assistência de fotografia e filmagem: Camilla Miranda Barros. Músicos: Wellington Silva, Lucas Fiuza, Jonatas Francisco, André Matanó, Gustavo Oliveira, Érica Motta, Victor Kutlak, Rodrigo Simplicio. Gustavo Godoy e Ivan Liberato. Cantoras: Amanda Temponi, Sejuh, Re Chandra, Julia Pagano, Eva Treva, Nathalia Alvim, Tabatha Sanches, Mariana Bisonti, Flávia Ellen, Stela Nesrine, Pri Rosa e Funmilayo Afrobeat Orquestra.

Serviço

Série documentários musicais: 12 Histórias

Festival das Marias – Festival Internacional de Artes no Feminino

Data: 22 a 30 de julho de 2021 – a partir de 11h

22/7 – Amanda Temponi – Não Estou Artista

23/7 – Sejuh – Você Diz que a Vida Passou

26/7 – Re Chandra – Infinity Voice

27/7 – Julia Pagano – Repara

28/7 – Eva Treva – Barata

29/7 – Nathalie Alvim – Outro

30/7 – Tabatha Sanches – Sinais

Canal de exibição: YouTube / Festival das Marias – Festival das Marias – YouTube

Grátis. Duração média: até 10 min. Classificação: Livre.

Esta atividade integra as ações do Festival das Marias no Brasil, que ocorre de 18 a 25 de novembro/2021, cuja programação será divulgada oportunamente.

Perfil

Gudino Miranda & O’Sete Arte – Baterista com mais de 10 anos de carreira, teve contato com o mundo percussivo ainda criança em uma escola de samba. Aos 12 anos, entrou para a Banda Mirim de SBC, regida pelo Maestro Frigideira. Em 2012, integrou a Banda Zignal, com a qual gravou disco produzido por Rick Bonadio, cuja música “Reggae do Horto”, integrou a trilha da novela Em Família (Rede Globo). Em 2017, tocou na turnê de lançamento do CD Canto da Areia, de Beba Zanettini, e ingressou no grupo de percussão contemporânea da FIAM-FAAM, onde concluiu bacharelado em Bateria. Como produtor musical, assina o álbum Fique’mpaz, do grupo Ágora. Em 2019, fundou os trios Trívia e Beba Trio, atuando também como produtor, com os quais teve quatro músicas incluídas na playlist Jazz Brasileiro, do Spotify. Produziu ainda os projetos Clarena, Guatambu e Tocaê e as cantoras Sejuh, Amanda Temponi, Julia Pagano e Re Chandra. Em 2017, Gudino fundou o Estúdio O’Sete Arte, em Diadema, SP. Produção musical, gravação, mixagem e masterização são os serviços realizados. Além das atividades presenciais, conta também com estrutura para produções online.

Letícia Aoki – Estudante de produção audiovisual, Letícia acredita que o trabalho de fotografia e vídeo vai além de só um registro, por isso procura contar histórias reais por meio de seus trabalhos. Atuante nesse segmento, há mais de 5 anos, deu início ao projeto 12 Histórias em parceria com a O’Sete Arte, em 2019, com o objetivo de conhecer artistas mulheres independentes e dar voz às suas histórias como forma de inspiração e motivação para outras mulheres. Atualmente, também trabalha na criação de novos projetos com a sua Produtora Universitária YGG Studios, atuando como cinegrafista na videoarte Corda de Vênus, diretora do videoclipe Intocável da cantora Amanda Temponi e diretora de fotografia do curta-metragem Mão Dupla.

Amanda Temponi – Amanda é cantora, compositora e arranjadora vocal. Sua música é popular brasileira com influências do jazz, soul e R&B. Em 2019, lançou o primeiro single, Não Estou Artista, que integra o projeto 12 Histórias, do O’Sete Arte. No mesmo ano, participou do Sonora Festival Santos como compositora convidada e lançou com a banda Ágora o single Reflexos, de onde nasceu a parceria que gerou seu primeiro disco, homônimo (2021). O álbum autoral contou com a participação de Vanessa Moreno, Lívia Nestrovski, Nailor Proveta e Gabriel Levy. Antes do trabalho solo, teve diversas experiências com a música vocal, entre elas está o Grupo Vocal Seis Canta, do qual ainda faz parte.

Sejuh – Sejuh (Anelyse Brañas) iniciou sua carreira musical, aos 13 anos, numa parceria com o primo Denis Mandarino que trazia um estilo classic rock. Além de músicas assinadas por Mandarino, o trabalho conversava com Led Zeppelin, Janis Joplin, Jimi Hendrix e outros. Mais tarde, formou com amigos a banda Polifônicos, tocando grunge por 10 anos, antes de assumir a carreira solo. Depois de uma pausa devido à maternidade, no final de 2017, ela volta aos palcos com um projeto de reggae e, em 2018, lançou o primeiro EP Me Reinvento, acompanhado por webclipe da canção-título. No ano seguinte, laçou o single Você Diz que a Vida Passou, dentro do projeto 12 Histórias, seguido por dois outros, todos autorais.

Re Chandra – Apaixonada por artes, Ren Chandra sempre esteve em contato com a música. O inicio da carreira foi cantando em bares com uma banda formada por amigos, até iniciar o trabalho como compositora. De 2015 a 2019, integrou a banda Dupla Caipira de Reggae com a qual lançou seu primeiro clipe, Lamento e Lama. Após finalizar estudos acadêmicos voltados para arte com ênfase em dança, voltou a se dedicar à carreira musical, dando início à produção independente de suas composições com o intuito de espalhar as mensagens que acredita através do som.

Julia Pagano – Cantora, compositora e instrumentista natural de Rio Claro, interior de São Paulo, Julia Pagano faz do cantar uma ponte com seu interior, utilizando a música como forma de expressar sua forma de ver a vida e o mundo. Com sonoridade que flerta com o contemporâneo, suas composições passeiam pelos vários gêneros brasileiros, entregando canções repletas de expressão e sentimento. Julia participa do projeto 12 Histórias, do Estúdio O’Sete Arte, com o single autoral Repara.

Eva Treva – Cantora e compositora transgênero, nascida no sertão da Paraíba e radicada no bairro Capão Redondo, em São Paulo. Suas referências passeiam pelo forró, que permeou sua infância, pelo rock anos 2000, que costurou sua adolescência, e pelos movimentos da MPB, presentes na entrada para a vida adulta. O pop americano da noite LGBTQIA+ e o funk também fazem parte de seu universo musical. As letras de suas canções buscam ser diretas, mas densas; cruas, mas poéticas; simples, mas não superficiais. Sua arte clama por respeito à diversidade e à liberdade de ser apenas quem se é.

Nathalie Alvim – A cantora e compositora paulistana, cujo trabalho reflete o caos e contradições da metrópole, é formada em canto popular pela Faculdade Santa Marcelina. Com passagens pelo The Voice Brasil e a banda do programa Só Toca Top (Rede Globo), foi Intérprete do projeto Rock’n’Soul. Já enveredando pelo universo da composição, produziu seu show Inverso Lab, uma parceria musical com Agenor de Lorenzi. Lançou o primeiro single, Bagunçada, em 2019, e o primeiro álbum autoral, Visceral, em 2020. Recentemente, com o single Azul Salgado, inaugurou a fase MPB na carreira. Atualmente, investe na produção, assinada por Ricardo Prado, do EP Outro, nome também single que integra o projeto 12 Histórias

Tabatha Sanches – Tabatha é professora de canto, preparadora vocal e cantora popular formada em canto popular e em técnica de canto, além de estudar canto lírico com Andrea Kaiser. Pela Escola do Auditório Ibirapuera desenvolveu a linguagem da música brasileira em toda a sua extensão. Foi solista na big band Furiosa do Auditório Ibirapuera, solista convidada na OBA – Orquestra Brasileira do Auditório e soprano no Coral Jovem do Estado de São Paulo. Já cantou ao lado de Dori Caymmi, Chico César, Marcelo Jeneci, Xênia França, Jards Macalé e Sérgio Santos. Atuou no coro cênico dos espetáculos Um Mar de Paixões (músicas de Dorival Caymmi e Vinicius de Moraes) e Rumo dos Ventos (músicas de Paulinho da Viola). O single Sinais brotou do sentimento da maternidade, é um acalanto cheio de ternura. “Sinais fala sobre carinho, amor e aventuras que eu viveria, e hoje vivo, com meu pequeno, minha florzinha pequenina”, comenta a cantora.