Festival de encerramento do projeto GR Formando Cidadãos atrai mais de mil pessoas em Mogi Mirim

Professores, pais, familiares e amigos das 160 alunas do projeto compareceram para prestigiar o espetáculo Peter Pan, que contou com coreografias, cenários e figurinos inspirados no clássico infantil

Mais de mil pessoas entre professores, pais, amigos e familiares das 160 alunas do projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos de Mogi Mirim lotaram o ginásio do Clube Mogiano na noite do último sábado (27) durante o festival de encerramento do projeto na cidade.

Durante cerca de duas horas, as jovens ginastas encantaram o público com performances e coreografias do espetáculo Peter Pan, que contou com cenários, figurinos e trilha sonora inspiradas no clássico infantil. O objetivo foi proporcionar às alunas a oportunidade de vivenciar as apresentações para o grande público. O evento foi gratuito e aberto para toda a comunidade.

A educadora social Tatiane Aparecida Guedes dos Santos tem duas filhas que fizeram parte do projeto: Livia e Mariah, de 8 e 10 anos, respectivamente. “Além de ter sido lindo demais, o festival integrou alunas de diferentes níveis de desenvolvimento e que residem em localidades opostas dentro da cidade. Isso foi essencial, pois assim elas se sentiram pertencentes, respeitadas e acolhidas”, ressalta.

Sobre o projeto, a mãe ressalta que a ginástica rítmica trouxe impactos positivos para a vida das filhas. “Elas passaram a cuidar mais das roupas comuns por conta de cuidarem dos uniformes. A disciplina e cuidado com o próprio corpo aumentou claramente, pois até para abaixarem para pegar algo no chão, elas passaram a ter atenção para não forçar a coluna”, ressaltou.

Para Tatiana, o esporte é um dos melhores caminhos para formar cidadãos de bem “Tudo é trabalhado dentro da prática esportiva: alimentação, empatia, cuidado com os equipamentos, cuidados com o espaço físico, respeito com os colegas e professores…O fortalecimento individual também é trabalhado através dos sentimentos de evolução dos movimentos e até da própria frustração e persistência, quando não conseguem executar de forma imediata os movimentos”, afirmou.

O projeto

Promovido pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, o GR Formando Cidadãos tem como objetivo estimular a prática esportiva de ginástica rítmica de forma saudável e divertida, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e responsabilidade social, promovendo a integração e o enriquecimento da cultura esportiva de crianças e adolescentes.

“Estamos encerrando este primeiro ano de atividades em Mogi Mirim com grande satisfação e sensação de dever cumprido. Nossa jornada foi repleta de momentos mágicos e memoráveis, onde cada sorriso, cada passo dado e cada evolução conquistada nos encheram de orgulho e motivação. Ver o brilho nos olhos de cada criança e adolescente ao desbravar novos desafios e superar limites, nos mostra que estamos no caminho certo, transformando sonhos em realidade”, afirma o presidente da Fábrica, Bruno Wellington.

O projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos teve início em Mogi Mirim em abril de 2023, com duração prevista de um ano. As aulas eram realizadas nos períodos da manhã e da tarde, em dois núcleos: no Ginásio do Tucurão e no Ginásio Maria Paula Bueno (Vila Dias).

Ao todo, o projeto ofereceu mais de 160 vagas para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos. Todas ganharam kits de uniformes completos com collant, shorts e agasalho. As aulas tinham uma hora de duração e aconteciam três vezes por semana.

Ao final de cada período, as alunas recebiam lanches para reposição nutricional, totalizando uma entrega de 480 lanches semanais, 1.920 por mês e 23.040 durante todo o projeto.

Realização

O projeto social Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e do Ministério do Esporte, com patrocínio do Atacadão, apoio da Interfood e apoio institucional da Prefeitura de Mogi Mirim e da Secretaria Municipal de Esportes da cidade.

Sobre o Atacadão

Com 61 anos de história, o Atacadão está presente em mais de 220 cidades distribuídas por todos os estados do Brasil. Com mais de 70 mil colaboradores, a rede conta com mais de 360 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais, e está em contínua expansão. Também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online e com uma robusta operação de marketplace, que conta com mais de 300 sellers parceiros de atacado. Para saber mais, acesse: https://www.atacadao.com.br/ .

Sobre a Fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social.

Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Em atuação há mais de 15 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 200 mil pessoas pelo país.

Para a execução dos projetos, a Fábrica conta com a colaboração de pesasoas físicas e jurídicas. Quer saber como doar e apoiar as ações que impactam tantas vidas? Acesse www.fabrica.ong.br e acompanhe as redes sociais da entidade pelo @fabrica.ong.br.

Imagens: Neander Heringer