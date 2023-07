Festival de Inverno da Estância de Amparo teve público rotativo de 70 mil pessoas

Os quatro primeiros dias do Festival de Inverno da Estância de Amparo tiveram público rotativo de 70 mil pessoas, de quinta-feira, 6, até domingo, 9, de acordo com levantamento da organização do evento.

Amparenses e turistas curtiram as mais de 30 atrações deste fim de semana, com tranquilidade, segurança e atividades para toda a família. “Está tudo bonito e muito bem organizado. A região e a população amparense merecem um evento como esse”, disse Paulo Cunha, que estava com a família na Praça Pádua Salles.

A estrutura e a diversidade das atrações também foi comentada pelos artistas que participaram do evento. “Levar à população a cultura e a arte de forma gratuita é sem dúvida é trazer mais educação para o povo”, sintetizou a vocalista Adriana Sanchez, do Barra da Saia.

A segurança e a saúde também contaram com números positivos. Nenhuma ocorrência foi registrada pela GCM ou pelo atendimento montado na Praça Pádua Salles.

A geração de emprego também é uma das frentes do Festival de Inverno. Pelo menos 500 pessoas estão trabalhando na Praça Pádua Salles até o dia 23 de julho, na área gastronômica, segurança, limpeza e ações pontuais de marketing. Estima-se que a cada Real investido pela Prefeitura, 10 Reais retornam no giro da economia amparense.

“O Festival de Inverno traz diversos pontos positivos para o Município. Acompanhei de perto, as atrações e as pessoas nos deram avaliações positivas. Nos próximos dias, teremos mais novidades e programação e reforço o convite à população para que prestigiem a cultura, gastronomia e entretenimento amparense, presente na maioria das atrações da programação”, ressaltou o prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins.