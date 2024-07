Festival de Inverno de Espírito Santo do Pinhal: Vinhos, Café e Gastronomia

Nos dias 26 e 27 de julho, o Clube de Campo Caco Velho, em Espírito Santo do Pinhal, será palco do inovador Festival de Inverno de Vinhos, Café e Gastronomia. Das 14h às 23h30, os visitantes poderão desfrutar de uma experiência única, com uma rica exposição de produtos da região, incluindo vinícolas, cafeterias e alta gastronomia.

Programação de Shows

Sexta-feira, 26 de julho

17h30: Quarteto QdeuJazz

20h30: PlayC

Sábado, 27 de julho

17h30: Jam Makers

20h30: Soul da Toga

Masterclass

O festival oferecerá Masterclass com especialistas renomados, proporcionando uma oportunidade imperdível de aprendizado e aprofundamento.

Sexta-feira, 26 de julho

16hMASTERCLASS 1 | Vinho | Cristian Sepúlveda: Uvas de qualidade para produção de vinhos de inverno, do campo até a cantina

MASTERCLASS 2 | Gastronomia | João Izar: Gastronomia e Harmonizações

17h20MASTERCLASS 1 | Vinho | Palestrante a confirmar

MASTERCLASS 2 | Café | Alberto Martins: Sommelier de Café: Café Gerações

18h20MASTERCLASS 1 | Vinho | Adilson Amatto: A importância enográfica (Terroir) na produção de vinhos – Oferecimento UniPinhal

Sábado, 27 de julho

15h30MASTERCLASS 1 | Vinho | Murilo e Sergio Bruxo: Viticultura nos vinhos de inverno – Oferecimento pelo grupo Vitacea e Vinícola Estrada Real

MASTERCLASS 2 | Gastronomia | Kaito Casagrandi: Risoto e seus segredos – Oferecimento pela Casa Mantiqueira Hotel Boutique

16h20MASTERCLASS 1 | Azeite | Conhecendo o mundo dos azeites, do plantio ao lagar – Oferecimento Azeite Irarema

MASTERCLASS 2 | Café | Guilherme Amado: Café Especiais – Oferecimento pela Fazenda Nova Cintra

Benefícios e Ingressos

Ao adquirir o ingresso, o participante recebe um cartão de consumação no valor de R$100,00, que pode ser utilizado em qualquer expositor do evento (apenas no ingresso adulto). Além disso, os ingressos incluem acesso às Masterclass (por ordem de chegada), uma taça personalizada do festival (em caso de reposição será cobrado o valor R$30,00 a taça), shows ao vivo, estacionamento gratuito e espaço kids.

Valores dos ingressos:

Primeiro Lote: R$200 – ENCERRADO

Segundo Lote: R$223

Terceiro Lote: R$245

Exclusões

A degustação de vinhos e alimentação não estão incluídas no valor do ingresso.

Participe!

Não perca a chance de vivenciar uma jornada sensorial, explorando e se deliciando com os melhores vinhos, cafés e pratos gastronômicos da região. Participe do evento pioneiro que reúne vinícolas, cafeterias, atrações turísticas e alta gastronomia em um único lugar!

