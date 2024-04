FESTIVAL MARCA FIM DO 1º CICLO DO PROJETO DE GINÁSTICA RÍTMICA

Para marcar o encerramento do primeiro ciclo do projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer), agendou para sábado (27), uma noite mágica.

Com entrada gratuita, a atividade começa às 18h30 e terá como palco o Clube Mogiano, além de marcar o encerramento do primeiro ciclo das aulas do projeto, iniciado em abril de 2023. Serão 30 dias de intervalo e, posteriormente, a ginástica rítmica retornará para o seu segundo ciclo.

As 160 alunas que integram o programa irão se apresentar com o espetáculo “Peter Pan”. A apresentação terá coreografias, figurinos e narrativas inspiradas no clássico infantil. O objetivo é proporcionar às alunas a oportunidade de vivenciar as apresentações para o grande público. O evento é gratuito e aberto para toda a comunidade.

O projeto GR Formando Cidadãos teve em seu primeiro ciclo a promoção da Prefeitura, por meio da Sejel, em parceria com a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e o Ministério do Esporte, com patrocínio do Atacadão e apoio da Interfood.

O objetivo é de estimular a prática esportiva de ginástica rítmica de forma saudável e divertida, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e responsabilidade social, promovendo a integração e o enriquecimento da cultura esportiva de crianças e adolescentes. As aulas são realizadas nos períodos da manhã e da tarde, em dois núcleos: no Ginásio do Tucurão e no Ginásio da Vila Dias.