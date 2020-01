FESTIVAL “NOITE DOS MUSICAIS” ANIMA O TEATRO MUNICIPAL NO SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da secretaria de turismo e cultura, realiza no sábado, 18 de janeiro, mais uma edição do Festival “A Noites dos Musicais”. O evento acontecerá no Teatro Municipal, a partir das 19h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria.

Nesta edição, o “Noite dos Musicais” vai abordar o tema “Salve o Planeta”. Quem for ao teatro, poderá acompanhar 20 apresentações artísticas dentro deste contexto.

O Festival “Noite dos Musicais” tem como objetivo oferecer um intercâmbio entre diversas modalidades artísticas como: Teatro, Dança e Música. E dessa forma, promover a troca de experiências, de estéticas e estilos com os participantes.

FESTIVAL DE FÉRIAS

Neste ano, o Festival de Férias de Jaguariúna terá como tema o “Planeta Arte” e contará com múltiplas opções culturais e de lazer para todas as idades. Confira a programação completa no site www.jaguariuna.sp.gov.br