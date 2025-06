Filhotes nas Férias: Adotar com Consciência é um Ato de Amor

Com a chegada das férias escolares, muitas famílias veem no recesso uma oportunidade para trazer um novo membro para casa: um filhote. A ideia de ter mais tempo livre para acompanhar a adaptação do pet pode parecer ideal, especialmente quando as crianças estão em casa, animadas com a possibilidade de ganhar um companheiro de quatro patas. No entanto, por trás dessa decisão aparentemente simples, existe uma responsabilidade que vai muito além das férias.

Adotar ou comprar um animal de estimação é um compromisso de longo prazo. Um cão ou gato pode viver entre 12 e 20 anos, e durante todo esse tempo, vai depender do tutor para alimentação, cuidados veterinários, higiene, atenção, afeto e exercício físico. Diferente de um brinquedo, um pet sente, adoece, precisa de rotinas, socialização e, acima de tudo, pertencimento. A chegada de um animal exige que a família esteja preparada, tanto emocionalmente quanto financeiramente.

É comum que, nas férias, as crianças estejam entusiasmadas com a chegada de um filhote. Mas é essencial lembrar que a maior parte da responsabilidade recai sobre os adultos. O envolvimento das crianças é importante, claro, mas a supervisão e os cuidados principais serão dos pais ou responsáveis. Por isso, é preciso refletir: quando as aulas voltarem, e a rotina apertar novamente, haverá tempo, disposição e recursos para continuar cuidando do animal com a atenção que ele merece?

Outro ponto importante é o ambiente. Filhotes exploram tudo com a boca, choram, fazem xixi fora do lugar e exigem paciência. Preparar a casa para essa fase, com segurança, locais apropriados para dormir, se alimentar e fazer as necessidades, é um passo fundamental. Ter consciência de que o processo de educação e adaptação leva tempo é o que diferencia um tutor amoroso de uma adoção impensada.

Adotar com consciência é um ato de amor e respeito. Antes de tomar a decisão, converse com todos da casa, avalie o tempo disponível, os custos com alimentação, vacinas, consultas veterinárias e eventuais emergências. Lembre-se também que, se a decisão for tomada de forma responsável, o vínculo criado com o pet será uma das experiências mais enriquecedoras da vida familiar.

Férias são, sim, uma boa oportunidade para receber um novo amigo. Mas caro leitor, apenas se a decisão for tomada com consciência, planejamento e preparo. Evitar uma adoção por impulso é também proteger o pet de um futuro incerto e garantir que ele seja realmente bem-vindo e amado.

Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

