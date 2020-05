Fim de relacionamento acaba em morte em Mogi Guaçu

No inicio da noite desta terça feira, 19, um crime passional assustou os moradores do Jardim Santa Felicidade. O rompimento do relacionamento há 15 dias entre duas mulheres resultou na morte de uma jovem de 32 anos.

A suspeita é que a ex-namorada tenha sido a autora do crime, pois segundo informações o relacionamento entre elas era muito conturbado, cheio de brigas, idas e vindas.

Segundo testemunhas a autora chegou à casa da vítima em uma moto e chamou a mesma para conversar, em poucos minutos a família ouviu vários disparos e quando chegaram à vítima já estava caída ao solo. O calibre da arma utilizada será investigado pela perícia.

A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu foi acionada, quando chegaram ao local à autora havia fugido a pé com a arma utilizada no crime, deixando para trás, bolsa, moto e o coldre da arma. Foi feito uma varredura na região, mas a mesma não foi localizada.

O corpo da vitima f oi encaminhado para Instituto Médico Legal – IML, para exames de necropsia.