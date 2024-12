Finais da 8ª edição do TUC serão neste domingo, dia 8, no Ginásio da Unicamp

As disputas finais da 8ª edição do Torneio Universitário de Campinas (TUC), nas modalidades de Basquete, Voleibol, Handebol e Futsal, envolvendo equipes no feminino e masculino, serão realizadas neste domingo, dia 8 de dezembro, no Ginásio Multidisciplinar da Unicamp, na rua Elis Regina, 101, Cidade Universitária. Jogos que compõem a rodada decisiva do torneio começam de manhã e seguem até a noite. O TUC é promovido pelo Comitê Universitário com o apoio da secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Nesta temporada o número de mulheres participantes cresceu aproximadamente 40% se comparada à versão anterior, porque elas participaram ativamente da competição, ultrapassando a casa de mil inscrições. O número de inscritos em 2024 superou 2.500 entre atletas, comissão técnica e pessoal de logística.

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp – domingo 8/12

Basquete Masculino

8h – Liga das Engenharias da Unicamp x FAEFI Pucc

Basquete Feminino

9h30 – Liga das Atléticas da Unicamp x Medicina Unicamp

Na sequência, haverá a cerimônia de apresentação da Diretoria de Esportes da Unicamp, que fará a entrega dos certificados de reconhecimento do Mérito Esportivo 2024, aos organizadores e participantes do evento. Logo depois, a rodada final terá continuidade.

Handebol Feminino

11h – Direito Puc x Liga das Engenharias da Unicamp

Handebol Masculino

12h30 – Educação Física Unicamp x Liga CEM Unicamp

Futsal Feminino

14h – Educação Física Unicamp x Direito Puc

Futsal Masculino

15h30- Liga CEM Unicamp x FAEFI Pucc

Voleibol Feminino

17h – Direito Puc x Educação Física Unicamp

Voleibol Masculino

18h30 – Liga das Engenharias da Unicamp x Liga CEM Unicamp

As semifinais

As partidas das semifinais que decidiram os finalistas nas modalidades coletivas, foram disputadas de 20 a 30 de novembro e foram bastante equilibradas. Confira os resultados:

Voleibol Feminino – Liga das Humanas da Unicamp 1 x 2 Educação Física da Unicamp

Handebol Feminino – Liga das Engenharias da Unicamp 18 x 16 Liga das Ciências Naturai Unicamp

Voleibol Feminino – Direito Puc 2 x 0 Liga das Engenharias da Unicamp

Voleibol Masculino – Liga das Engenharias da Unicamp 2 x 0 Direito Puc

Voleibol Masculino – Educação Física Unicamp 0 x 2 Liga Cem Unicamp

Futsal Masculino – Direito Puc 2 x 3 FAEFI Puc

Handebol Feminino – Economia Unicamp 14 x 15 Direito Puc

Handebol Masculino – Direito Puc 27 x 34 Educação Física Unicamp

Basquete Masculino – FAEFI Puc 62 x 43 Direito Puc

Basquete Feminino – Liga das Atléticas da Unicamp 53 x 39 Liga CEM

Basquete Feminino – Educação Física Uncamp 16 x 19 Medicina Unicamp

Handebol Masculino – Liga CEM 21 x 20 Liga das Engenharias Puc

Futsal Feminino – Educação Física Unicamp 5 x 4 Medicina Mandic

Futsal Masculino – Liga CEM 5 x 1 Medicina Unimax

Futsal Feminino – Liga Cem 2 x 3 Direito Puc