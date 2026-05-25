Firmes no Caminho enfrenta serras e recebe apoio de família holambrense rumo a Estiva

Grupo deixou Tocos do Moji neste domingo e seguiu em mais uma etapa da peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida

O grupo Firmes no Caminho seguiu neste domingo, 24 de maio, em mais uma etapa da peregrinação rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Os integrantes, que saíram de Holambra no dia 19 de maio, deixaram a pousada em Tocos do Moji, em Minas Gerais, por volta das 6h10, com destino à cidade de Estiva.

A caminhada foi considerada uma das mais difíceis até o momento, devido aos trechos de serra enfrentados durante o percurso. Entre os principais desafios estavam a Serra de Tocos e a Serra dos Pântanos, com aproximadamente 1,6 quilômetro e 2,5 quilômetros de extensão, respectivamente.

Logo no início da jornada, o grupo recebeu uma surpresa especial. O casal Demir e Tatiana, junto com a filha Rafaela, moradores de Holambra que estavam hospedados na cidade, ofereceu apoio aos peregrinos com o transporte das bagagens até o próximo destino.

Durante o trajeto, a família também se revezou para acompanhar o grupo a pé e prestar auxílio aos caminhantes. Segundo os integrantes do Firmes no Caminho, eles foram considerados “anjos do caminho”, oferecendo água, frutas e café não apenas ao grupo, mas também a outras pessoas que seguiam em direção a Estiva.

Os peregrinos agradeceram o apoio da família holambrense, destacando a solidariedade e o carinho demonstrados ao longo da caminhada. Após a chegada do grupo à pousada em Estiva, Demir, Tatiana e Rafaela seguiram viagem de volta a Holambra.

O grupo permanecerá em Estiva e, nesta segunda-feira, dará continuidade à jornada com destino a Consolação, em Minas Gerais, mantendo firme o propósito de chegar ao Santuário Nacional de Aparecida.

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