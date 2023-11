Flic@, Festival Literário de Campinas, leva literatura, música e teatro para a Estação Cultura

Crédito: Firmino Piton

Evento será realizado entre os dias 16 e 19 de novembro e integra as ações de comemoração pelos 250 anos da cidade

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realiza o 1º Festival Literário de Campinas, o Flic@, de 16 a 19 de novembro, na Estação Cultura (dias 16 e 17/11, das 8h às 21h e 18 e 19/11, das 9h às 21h). O evento faz parte das ações em comemoração aos 250 anos de Campinas.

O anúncio do festival foi feito pelo prefeito de Campinas, Dário Saadi, na manhã desta terça-feira, 14 de novembro, na Sala Azul, com a presença da secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli; do secretário de Educação, José Tadeu Jorge; da secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira e do secretário municipal de Governo, Michel Abrão Ferreira.

Também participaram a Academia Campinense de Letras e a Academia Campineira de Letras e Artes, Luciano Szafir, conselheiro-presidente do Instituto Formando Leitores, os parceiros do evento e expositores que participarão do Flic@.

“O Flic@ vai ficar na história da cidade porque é um evento que já começa grande. É um orgulho para Campinas: transformar não somente crianças, jovens, mas toda a população de Campinas em leitores é a construção da cidadania”, disse o prefeito.

Ele citou os números do festival, que estará dividido em vários espaços da Estação Cultura com 37 expositores, sendo 31 editoras/distribuidoras de Campinas e de outras cidades do País; participação de 50 autores independentes, 120 oficinas e um palco principal para 18 apresentações artísticas.

Serão quatro dias de atividades voltadas à leitura e uma programação artística e cultural totalmente gratuita com shows, peças de teatros e oficinas. O acesso é livre, para todas as idades, com atrações para toda família.

Confira a programação completa no hotsite https://portal.campinas.sp.gov.br/sites/flica.

Diversidade

A secretária da Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, disse que o Flic@a foi construído a muitas mãos e que procurou atender a toda a diversidade. As atividades do Flic@ foram pensadas para públicos de diferentes idades. Têm títulos para o público infanto-juvenil, adulto, Geek, estudantes, afro literário, romances de fantasia, literatura na contemporaneidade, obras de ficção, entre outros.

Haverá uma sala sensorial inclusiva para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e salas lúdicas com contação de histórias e músicas para o público infantil.

“Isso também traz a inclusão, que é um aspecto muito importante porque com a parceria da Educação traz muitos alunos da rede. Queremos abarcar todo público”, acrescenta Alexandra Caprioli.

A proposta do espaço Geek, por exemplo, é dialogar com o adolescente que está totalmente conectado na rede social, mas que pode ver o lado lúdico da leitura também.

Educação

Quatro mil estudantes da rede municipal de ensino vão visitar o Flic@ durante os dois primeiros dias do evento, 16 e 17. A Secretaria Municipal de Educação terá dois estandes, onde estarão expostos para vendas livros de autoria dos profissionais da rede.

Os estandes também terão programações como rodas de leitura, destinadas aos estudantes do ensino fundamental, oficinas de origami, palestra, lançamento de livro, roda de conversa com escritores, declamação de poemas e oficina de fanzine, entre outras atividades.

No dia 16, quinta-feira, nos períodos da manhã e tarde, o público poderá participar da oficina “Circo – Aprendendo Malabares”, ministrada pela Escola de Circo Balão Mágico. As aulas serão no auditório do Ceprocamp. A mesma oficina terá uma reapresentação no dia 17, sexta-feira, também nos períodos da manhã e tarde.

Na quinta-feira e na sexta-feira, a partir das 11h, está prevista a apresentação da peça de teatro “Pararatimbum – Um reino para a música”, com a companhia Os Geraldos.

“O hábito da leitura é a base de qualquer processo educacional que possa desenvolver. É a base indispensável para conferir cidadania às pessoas. Este festival vai contribuir com a criação deste hábito de leitura”, diz o secretário municipal de Educação, José Tadeu Jorge.

O Flic@ tem a parceria das seguintes secretarias: Cultura e Turismo, Educação/Fumec por meio do Ceprocamp e Gestão de Pessoas. O evento também contará com diversas atividades, tardes de autógrafos, além das palestras e oficinas em espaços do Ceprocamp.

Gestão de Pessoas

Servidores autores de livros ou textos acadêmicos também vão participar do festival. A secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira, diz que valorizar o servidor público é muito importante e agradeceu a todos os envolvidos no evento “pelo espaço e valorização da arte literária do servidor público”.

2ª Feira Afro Literária

Junto com o Flic@ acontece também a 2ª Feira Afro Literária “Laudelina de Campos Mello”, com a presença de autores negros locais. Esta iniciativa representa um marco significativo no Mês da Consciência Negra.

A curadoria do Flic@ e da 2a Feira Afro-Literária é das coordenadorias de bibliotecas, cidadania cultural e produção cultural. Dandewara Pereira, coordenadora Departamental de Bibliotecas da Secretaria de Cultura e Turismo destaca que a Feira Afro Literária “Laudelina de Campos Mello” contará com 25 expositores e uma agenda de atividades culturais.

Ela lembra que a 1ª Feira Afro Literária contou com 20 expositores, sendo realizada no dia 20 de novembro, um marco significativo no promover uma rica diversidade cultural e intelectual da comunidade afrodescendente. Também nesta edição haverá a participação dos povos originários.

Destaque

Luciano Szafir, conselheiro-presidente do Instituto Formando Leitores, participará do Flic@. Ator e apresentador, ele tem a leitura como propósito da própria profissão. “A leitura muda a vida das pessoas, com ela, criamos cidadãos”, diz.

O objetivo do Instituto, segundo ele, é formar leitores literários. Luciano Szafir estará no estande do Grupo LJS Educar, um dos expositores do Festival. Confira abaixo os participantes:

Editoras participantes

Editora da Unicamp – com 2 estandes

Academia Campinense de Letras – com 1 estande

Academia Campineira de Letras e Artes – com 1 estande

Editora Roccocom – 1 estande

Editora Harper – 1 estande

Oficios Terrestres Edições Livrearte Editora – 1 estande

Papirus- 1 estande

Paladar Cultural – Raquel Alves- 1 estande

Instituto Rubem Alves – 1 estande

Capella Editorial- 1 estande

Editora Autores Associados- 1 estande

Livraria Leitura- 2 estande

Portal do Poeta Brasileiro – 1 estande

Editora Mostarda- 2 estande

Grupo Editorial Record- 1 estande

Editora Ciranda Cultural – 2 estande

Editora Fábio Kataoka- – 1 estande

Editora Voo- 1 estande

Cia das Letras/ Saber e Ler- 1 estande

Krauss Editora- 1 estande

Editora Scwarcz – 1 estande

LJS Distribuidor- 1 estande

Editora Estrela- 1 estande

Editora Melhoramentos- 1 estande

SME- 1 estande

Eanglemos- 1 estande

Sebo Capítulo 2 – 1 estande

PMC Escreve – 1 estande

Diretoria de Ensino Campinas Oeste – 1 estande

Coletivos de Mulheres que escrevem – 1 estande

Autores Independentes – 1 estande

Explosão Criativa – 2 estandes

Total: 37 estandes

Escritores/Palestrantes

Alessandra Ribeiro

Edna Lourenço

Prof. Dr. Lindener Pareto – Palestra: “Ser professor em tempos de guerra”

Raquel Alves – Paladar Cultural

Thiago Bueno – Palestra: Desbloqueando o Poder das Comunidades Gamer

Aline Pachamama, Lu Ahamy e Awa Mbarete – Povos originários

Flávia Martins

Francisco Lima Neto

Serviço

1º Festival Literário de Campinas – Flic@

Dias e horários: 16/11 (quinta-feira) e 17/11 (sexta-feira), das 8h às 21h; 18/11 (sábado) e 19/11 (domingo), das 9h às 21h

Local: Estação Cultura

Entrada gratuita

Programação completa: https://portal.campinas.sp.gov.br/sites/flica

Campinas 250 Anos

O Flic@ – Festival Literário de Campinas integra a série de ações para as comemorações dos 250 anos de Campinas. Até o dia 14 de julho de 2024 a Prefeitura anunciará 250 realizações, uma por dia, em todas as áreas, para oferecer mais qualidade de vida para cerca de 1,1 milhão de habitantes que vivem na cidade, além de quem vem para trabalhar e passear.

Saiba mais pelo site https://portal.campinas.sp.gov.br/sites/250anos/.