Flores e plantas voltam aos holofotes com a retomada da Expoflora, em Holambra

_Após dois anos, a maior exposição de flores e plantas da América

Latina está de volta. Vitrine para as novidades de flores e plantas

comercializadas por Holambra para todo o Brasil, a Expoflora –

organizada pela tradicional colônia holandesa – deve atrair cerca de

240 mil visitantes entre os dias 2 a 25 de setembro, de sexta a domingo,

e nos dias 7 e 8 (devido ao feriado da Independência), das 9h às 19h._

Mais de 30 novidades em flores e plantas ornamentais serão apresentadas

aos consumidores finais pelos produtores que comercializam seus produtos

por meio das cooperativas de Holambra, no interior de São Paulo,

durante a 39ª Expoflora, a maior exposição de flores e plantas da

América Latina, que acontece no período de 2 a 25 de setembro, de

sexta a domingo, e nos dias 7 e 8 (devido ao feriado da Independência),

das 9h às 19h_._

O evento, considerado o “Fashion Week” da floricultura nacional por

apresentar as novidades e as tendências do setor, teve sua realização

suspensa por dois anos devido à pandemia da covid-19. Em um primeiro

momento, com o fechamento compulsório do comércio e o cancelamento dos

eventos, as flores foram transformadas em adubos. Em seguida,

tornaram-se essenciais para as pessoas que passaram, até como forma de

terapia, a cuidar de seus jardins e a evitar a depressão, alegrando as

suas casas com elas. Os consumidores também entenderam que, em época

de isolamento social, as flores e plantas eram o único presente que

transmitia sentimentos, que levava a emoção. Mas, os lançamentos e as

novidades ficaram represados, pois não havia onde exibi-los.

Como grande vitrine para os produtores, as flores e plantas recebem,

agora, os olhares dos mais de 240 mil visitantes esperados para o

evento, que poderão admirá-las na Expoflora, plantadas nos jardins

espalhados pelo imenso parque de mais de 250 mil m², na Exposição de

Arranjos Florais, na Mostra de Paisagismo e Decoração, nos carros

alegóricos da Parada das Flores, penduradas nas árvores, decorando as

mesas dos restaurantes, no Shopping das Flores, enfim, em cada canto

desta grande festa que está de volta, finalmente, para dar as

boas-vindas à primavera.

LANÇAMENTOS E NOVIDADES

PLANTAS DE CORTE

Kensington Garden – Fazenda Dallas, Rhuana Reijers – Andradas (MG) –

(Cooperflora)

Trata-se de uma nova variedade da Rosa Garden, com flores de cerca de 10

cm de diâmetro, e possui o dobro de pétalas das rosas tradicionais.

Destaque para o miolo verde e para a abertura diferenciada da flor,

justamente devido à grande quantidade de pétalas. Ela é bicolor, com

coloração predominantemente laranja com toques de cor-de-rosa e

amarelo. No inverno, suas pétalas atingem um tom mais profundo das

cores. O foco são as floriculturas, decoradores e artistas florais.

Rosa Momentum – Sítio Bela Vista, Fogaça e Reijers (sitio Dallas,

Andradas- MG (Cooperflora) e sítio Flamingo (Cooperativa Veiling

Holambra)

De origem holandesa, essa rosa inteiramente amarela desenvolvida pelo

breeder (melhorista) holandês Dummen Orange, não muda de cor ao abrir,

além de não ficar mais clara, como outras variedades de rosa desta

cor. Ela foi criada com um amarelo específico para a Copa do Mundo. Com

tamanho de botões médios e grandes, a Momentum tem pétalas fortes que

não são facilmente machucadas. A flor abre bem no vaso, dura até 10

dias e é produzida em lugares mais altos e frios, como a cidade de

Andradas (MG), na Colômbia e no Equador.

Rosa Wasabi – Sítio Nova Flor, Roberto José Swart – Andradas (MG) –

(Cooperativa Veiling Holambra)

Essa nova variedade trata-se de uma rosa de estufa para corte,

esverdeada, com hastes longas e duração de aproximadamente 15 dias.

Ela foi criada a partir do cruzamento de outras variedades e tem esse

nome por lembrar a cor do tempero japonês wasabi. A rosa possui entre

55 e 75 pétalas e poucos espinhos, tornando fácil seu manuseio. Ela

começou a ser testada durante a pandemia, em 2021, em uma área de 600

m², e foi lançada no mercado no mesmo ano, sendo produzida em uma

área de 3 mil m². Em 2022, a área foi dobrada para 6 mil m², com o

objetivo de atender melhor à demanda do mercado.

Bouvardia Ternifolia – Terra Viva – Holambra (SP) – (Cooperativa Veiling

Holambra)

Essa variedade possui uma inflorescência incomum, uma vez que os cachos

de flores são comparados a fogos de artifícios. De cada cacho saem

diversas flores em formato de tubos, com quatro glóbulos, o que resulta

no enchimento e no visual diferenciado para qualquer arranjo. O caule é

formado por grandes folhas pontiagudas verde-escuras, e a haste

disponível varia entre 30 cm e 40 cm. As cores são vivas e alegres, em

tons de vinho, rosa e vermelho. Mesmo com as flores fechadas, as cores

dos botões já trazem toda a alegria e a beleza desta flor, indicada,

principalmente, para a decoração de ambientes e festas e para a

confecção de buquês e arranjos. Originária do México e da América

Central, essa herbácea é um gênero da família rubiaceae, a mesma do

café. Ela ganhou esse nome em homenagem a Charles Bouvard (1572-1658),

médico de Luís XIII e superintendente do Jardin du Roi, em Paris, que

encontrou a flor. Apesar de ter sido descoberta há muito tempo, a

espécie ficou praticamente esquecida por cerca de 20 anos, quando um

criador holandês produziu o primeiro híbrido em uma versão mini, para

uso comercial, em 1997.

Carthamus Tinctorius, Ice Cream- Sítio Alegre, Raul Reijers – Holambra

(SP) – (Cooperflora)

Flor de corte bastante decorativa, possui hastes longas e pode durar

entre 15 e 20 dias, se bem conservada. Pertence à família Asteraceae,

originária da Ásia e da África. É bulbosa, semelhante ao açafrão.

A espécie está no mercado há mais de 20 anos, mas, graças ao

melhoramento genético, esta nova variedade é apresentada na cor creme,

originando o nome Ice Cream. Durante a pandemia, outras duas variedades

– a Orange (laranja) e a Yellow (amarela) – foram lançadas no mercado,

mas começam a ser usadas agora, com a retomada dos eventos, agradando

em cheio os decoradores e artistas florais.

Dianthus Barbathus – Amazon Sweet Red e Amazon Sweet White -Monalisa

Flores (Adriano Alberto Nyssen) e Lagoa Dourada (Petrus Jacobus de Wit)

– Holambra (SP) e Andradas (MG) – (Cooperflora)

Essas duas novas variedades chegam ao mercado com hastes mais longas e

bom volume de flores. Suas flores nascem nas pontas dos caules, formando

pequenos buquês. Apresentam um aroma suave e agradável. Possuem

coloração forte e podem ser encontradas em variadas cores. Se bem

conservadas, chegam a durar até 20 dias. Pela semelhança e por

pertencerem à mesma “família” (Caryophyllaceae), essas flores de corte

podem ser chamadas de “primas” do cravo e do cravo spray. São

originárias da Europa e de parte da Ásia. Elas complementam uma

coleção lançada durante a pandemia formada pelas variedades Amazon

Neon Cherry, Amazon Neon Purple e Amazon Rose Pink.

Lírio Dobrado – Roselily Angela Branco e Roselily Ciara Rosa -Fazenda

Alpes, Arnaldo Reijers – Munhoz (MG) – (Cooperflora)

Com hastes longas, estas flores grandes podem durar até 20 dias se bem

preservadas. Vêm nas variedades Roselily Angela Branco (branco) e

Roselily Ciara Rosa (rosa). O seu perfume é suave.

Sansevierias – Folhas de cortes – Naturayo, Fazenda São Francisco –

Paracuru (CE) – (Cooperativa Veiling Holambra)

A Naturayo traz ao mercado variedades de folhas de corte de três tipos

de Sansevierias: as Cilíndricas, as Zanzibaric e a Vitória, além do

Mandacaru sem espinho. A empresa já trabalhava com plantas em vaso e se

ajustou para atender outra gama de clientes que precisava de plantas em

folhagem de corte. Essas novas variedades podem ser usadas em arranjos,

decorações e eventos, oferecendo versatilidade no uso e na forma. Os

tamanhos variam de 35 cm a 62 cm, de acordo com a variedade. Fora da

água, em ambientes escuros, ela pode durar até 50 dias. No entanto,

sua durabilidade pode sem bem maior se colocada em água, pois, em curto

espaço de tempo, começará a gerar raízes. São produzidas no Ceará,

em 11 hectares: no momento, 280 mil hastes por mês só da sansevieria

cilíndrica. Em setembro, a previsão é que a produção atinja 780 mil

hastes por mês.

PLANTAS DE VASO

Alocasia Cuprea (Pulmão de Aço) – Acosta Flores, Deborah Acosta –

Holambra, SP – (Cooperativa Veiling Holambra)

Planta de clima tropical, com folhagem brilhante e avermelhada. É

conhecida popularmente por “pulmão de aço”. Originária da Ásia,

está sendo produzida em Holambra desde maio desse ano. É uma planta de

pequeno porte, resistente a ambientes com meia sombra, porém sensível

ao frio.

Angelônia Archangel – Flor dos Anjos – Lisa Flora, Johannes Ruiter –

Holambra (SP) – (Cooperativa Veiling Holambra)

É também chamada de “Flor dos Anjos”, porque suas delicadas flores

lembram pequenos anjos com as asas abertas. Podem ser encontradas em

sete cores diferentes, lembrando uma penca de orquídeas. Além de

grande durabilidade quando podadas, elas florescem em altas temperatura

e umidade, formando maciços de flores. São indicadas para jardins,

inclusive verticais, e floreiras. Precisam ser cultivadas em lugares com

bastante luminosidade, mas também podem ser uma opção para ter dentro

de casa, desde que recebam luz por pelo menos quatro horas diárias. É

uma flor que precisa de pouca água, sendo importante maior atenção no

início do cultivo. A adubação deve ser feita a cada dois meses.

Anigozanthos (Pata de Canguru) – Panorama Flores, Renê Vernoy –

Holambra (SP) – (Cooperativa Veiling Holambra)

Popularmente conhecida como “Pata de Canguru”, essa planta é

originária da Austrália. Exótica e exclusiva, foi desenvolvida pelo

breeder (melhorista) Ramm Botanicals. Suas flores parecem com as

patinhas do canguru e possuem uma penugem, dando aspecto aveludado às

pétalas, e uma divisão irregular, com seis pequenas garras, originando

o apelido. Além da aparência singular, o colorido de suas flores atrai

abelhas, borboletas e pássaros. Em países como o Japão, Israel e

Estados Unidos, a “Anigozanthos” é tradicionalmente cultivada como flor

de corte. No Brasil, ela está sendo apresentada como flor envasada, nos

potes 15 e 19, como opção original para a decoração de ambientes

internos bem iluminados, como sacadas e varandas, ou como plantas de

jardim. As embalagens alusivas ao país de origem são ilustradas por

artistas brasileiros. Inicialmente, estão sendo cultivadas seis

variedades, que florescem da primavera até o início do inverno: Pearl

(pink), Surprise (laranja), Inferno (vermelha), Tenacity (amarela com

haste vermelha) e Zest (amarelo ouro). De fácil manutenção e muito

adaptável à diversidade de climas, suporta as altas temperaturas, mas

resiste muito bem ao frio das regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Antúrio Lilli -Terra Viva – Holambra (SP) -(Cooperativa Veiling

Holambra)

Planta compacta, delicada no tamanho e na cor, com muitas folhas e

flores. Sua bráctea na cor rosa-bebê tem o formato de raio, o que a

torna única e diferente dos outros antúrios, geralmente no formato de

coração. Essa nova variedade possui folhas modificadas coloridas,

apontando para o céu com multitonalidade rosa-bebê, pois a cor é mais

clara no verão e mais escura no inverno. É perene, possui alta

durabilidade e é de fácil cultivo. Aprecia ambientes internos, longe

da luz solar. As plantas de pequenos portes são sucesso na Europa e

vêm conquistando cada vez mais o mercado nacional pela sua delicadeza,

charme e graciosidade. Originários das áreas tropicais das Américas

Central e do Sul, os antúrios (_Anthurium Andraeanum_,) pertencem à

família das Aráceas, plantas que apreciam calor e umidade. Ficaram em

teste pelos consumidores por dois anos e, agora, a partir da Expoflora,

começam a ser produzidos em maior escala com foco nos mercados de

decoração de festas e de ornamentação.

Begônias “Asa de Anjo”, “Caracol”, “Macarena” e “Dark Mambo” – De Wit

Plantas – Holambra (SP) – (Cooperativa Veiling Holambra)

Nativa do Brasil, essa planta enfeitava a casa de muitas de nossas avós

no passado. Este ano, está de volta. Suas folhas são verdes com

“pintinhas” prateadas e verso na cor vinho. Ela pertence ao grupo de

begônias do “tipo cana”, pelo seu porte mais ereto e crescimento

vertical. Caso plantada no jardim, forma arbustos de até dois metros de

altura e florescem cachos de flores roseadas no verão. Porém, assim

como um bonsai, ela pode manter um padrão pequeno por vários meses se

mantida no vaso, formato proposto pelo produtor de Holambra, ideal para

enfeitar a casa.

Já as begônias Rex pertencem a um grupo de plantas muito rico, diverso

e curioso. Suas folhas possuem as mais diversas cores e formatos e

chamam muito a atenção, principalmente a batizada como “Caracol” ou

“Escargot”. Suas folhas são grandes, em dois tons de verde, e formam

uma espiral no centro. Mas essa exuberância exige cuidados: é preciso

manter o substrato sempre úmido, sem encharcá-lo, e evitar picos de

temperatura ou sol direto. Recomenda-se mantê-las em ambientes internos

e muito bem iluminados, além de adubá-las a cada dois meses, seguindo

as recomendações descritas no produto, sem exagerar na dose.

Assim como a “Caracol”, a Begônia “Macarena” também possui uma linda

espiral no centro da folha, porém não é esta a característica que

mais chama a atenção. Sua coloração vermelha, branca e verde se

assemelha a uma refrescante melancia recém-fatiada.

Já a “Dark Mambo”, em princípio, parece muito discreta, com folhas

“góticas” de superfície completamente negra. No entanto, com um olhar

mais atento, percebe-se o seu verso na cor vinho, “quente”, além de uma

charmosa espiral em cada uma de suas folhas. É uma planta cobiçada por

suas folhas escuras e iridescentes (muda gradualmente de cor conforme a

iluminação). Em um local escuro, basta acender uma lanterna para que,

magicamente, suas folhas revelem um tom azul brilhante. Essa planta tem

organelas especiais (pequenas estruturas localizadas no citoplasma)

capazes de refletir a luz para melhorar a sua absorção. Para uma

begônia, ela é considerada bem resistente. Essa variedade adora

ambientes bem iluminados, mas sem sol direto.

Begônia Viking – Sítio Sou da Terra, Renan Evangelista – Terra Branca

(SP) – (Cooperativa Veiling Holambra)

Originária da Dinamarca, combina os tons verde e chocolate das folhas

com as cores vermelha e rosa das flores. Chega ao mercado disponível

nas cores _p__ink _e chocolate, vermelha e chocolate,_ pink _e verde, e

vermelho e verde_. _Trata-se de uma flor rústica e altamente resistente

ao calor extremo. Suas folhas possuem uma camada de cera/gordura natural

protetora, que reflete a luz do sol e a torna mais resistente à

desidratação e, consequentemente, mais durável. É de fácil cultivo

e considerada uma planta _pet-friendly_, ou seja, não faz mal aos

animais, além de ser comestível se cultivada sem agrotóxicos. Ela já

está no mercado mundial há cinco anos, mas só agora foi introduzida

comercialmente no Brasil. Pela sua adaptação ao nosso clima e por

exigir pouca água para a irrigação, é recomendada para o paisagismo,

em jardins ou floreiras.

Caladium Moonlight Luminescent (Caludium branco) – Nativa Flores e

Plantas – Limeira (SP) – (Cooperativa Veiling Holambra)

As folhas são em formato de coração, e as nervuras são bem marcadas

na maioria das variedades. Conforme a planta cresce, suas cores vão

ficando mais intensas. Nativa do Brasil e da América Tropical, pode ser

cultivada em jardins e atingir grandes alturas e tamanhos, variando de

acordo com o espaço de cultivo. Atualmente, é comercializada nos potes

11 e 15 e, em breve, será também oferecida em vasos maiores. É uma

planta de ciclo, que entra em dormência no inverno e rebrota na

primavera, ainda mais cheia. É indicada para casa, colecionadores,

jardins, arranjos e decoração em ambientes bem iluminados.

Celósia Cristata Concertina -Kager Flores e Plantas, Daniel Kager –

Holambra (SP) – (Cooperativa Veiling Holambra)

Trata-se de uma planta herbácea, exótica e com cores vivas. Alcança

até 15 cm de altura e pode ser encontrada nas cores amarela, rosa, roxa

e vermelho bordô. Tem excelente durabilidade, porém não é perene.

Destaca-se das outras variedades por sua flor, que lembra um cérebro.

Tem ciclo de produção de 20 semanas.

Ceropegia Sandersonii (Planta Paraquedas) -Sítio Andaluza, Flavio

Antonio Giorgetti Ross Matheus – Monte Mor (SP) – (Cooperativa Veiling

Holambra)

Planta do tipo trepadeira, chama atenção por suas flores exóticas. Da

família das Apocynaceai (suculentas), ela pode chegar a até quatro

metros de comprimento. Demora de 30 a 40 semanas para florescer e as

suas flores duram em torno de dez dias. O seu cultivo é feito em

estufas climatizadas, sendo que a melhor época para o plantio é entre

a primavera e o verão. Recomenda-se o seu uso em sacadas, pergolados e

telas. Não precisa estar totalmente ao sol e gosta do solo levemente

úmido.

Echeverias Gigantes (Echeveria Gibbiflora Ballerina, Echeveria

Gibbiflora Mauna Brasileira, Echeveria Gibbiflora Metallica) -Van Kampen

Flores – Holambra (SP) -(Cooperativa Veiling Holambra)

Essa echeveria é chamada de “gigante” por ser cultivada na cuia 28.

São três diferentes variedades: a Echeveria Gibbiflora Ballerina, com

folhas bem largas, verdes no centro com bordas bastante encrespadas na

coloração rosa; a Echeveria Gibbiflora Mauna Brasileira, que possui

folhas grandes e redondas, em tons entre o verde e o lilás; e a

Echeveria Gibbiflora Metallica, cujo tom, entre o verde e o roxo, tem um

aspecto metalizado. Por serem exclusivas, demoram mais de um ano para

atingir o tamanho necessário para a comercialização. São plantas

premium, com foco nos _garden centers_ especializados, nos decoradores e

paisagistas. Como exigem mínimo cuidado, pouca rega e podem ser

expostas ao sol, são ótimas para canteiros paisagísticos.

Frizzle Sizzle -Mien Flower, Cornelis Joseph – Holambra (SP) –

(Cooperativa Veiling Holambra)

Suas folhas parecem uma espiral e, quanto mais luz recebem, mais

enroladas e graciosas ficam. No entanto, quando expostas em lugares

escuros, elas se desenrolam. As flores são amarelas e se assemelham às

orquídeas. Alcançam até 30 cm de altura. A planta pode ser perene,

mas precisa de um período de descanso. Possui um leve perfume. É

originária da Cidade do Cabo, na África do Sul, e vinha sendo

timidamente testada no mercado durante a pandemia. É desenvolvida por

importação de bulbos.

Kalanchoes Blossfeldiana (Bicolor) – Geneva e Lausanne -Sítio Ipê

Velho, Jacob Theodoro Swart – Holambra (SP) – (Cooperativa Veiling

Holambra)

Essas duas novas variedades desenvolvidas pelo breeder dinamarquês Knud

Jebsen são conhecidas como Kalanchoe Bicolor. A Geneva se destaca pela

cor laranja com discreta borda amarela e a Lausanne pela florzinha

amarela com miolo vermelho. Ambas têm aparência diferenciada e as

flores apresentam tamanho um pouco maior. Se bem cuidadas, duram até

seis semanas muito floridas. Para o seu lançamento, estão sendo

produzidos cerca de 3 mil vasos por mês. Pela beleza, decoram os

ambientes com muito charme e são ótimas para presentear.

Juncus Spiralis -Kager Flores e Plantas, Daniel Kager – Holambra (SP)

-(Cooperativa Veiling Holambra)

Esta é uma planta ornamental verde, perene, com hastes que nascem em

forma de espiral. Originária do Japão, pode chegar a até 45 cm de

altura. É comercializada no vaso de 15 cm e leva até 20 semanas para

se desenvolver. Por ser uma planta exótica, é indicada para

decoradores, podendo ser utilizada tanto em ambientes externos, onde há

sol, como em ambientes internos com boa luminosidade.

Lisianthus Julietta -Nativa Flores e Plantas – Limeira (SP) –

(Cooperativa Veiling Holambra)

Esta variedade foi desenvolvida geneticamente e especificamente para

vasos. Compacta e cheia de flores, ela pode ser encontrada nas cores

roxo intenso, rosa e branco. Destaque para a sua maior durabilidade em

comparação às outras, cujas flores duram 21 dias, em média. Ela foi

produzida por meio de melhoramento genético, sem aplicação de

hormônios. É indicada para a decoração de interiores e ideal também

para presente. É originária da América do Norte e do México.

Ludisia Discolor – Acosta Flores, Deborah Acosta – Holambra, SP –

(Cooperativa Veiling Holambra)

É uma orquídea de pequeno porte para vasos ou canteiros, com

coloração avermelhada e textura parecendo camurça. A flor, uma vez

aberta, dura em torno de três semanas. No entanto, como as suas folhas

também são muito bonitas, com os cuidados corretos, a planta pode

permanecer na decoração por muitos anos.

Mandevilla Lemon -Terra Viva – Holambra (SP) – (Cooperativa Veiling

Holambra)

Conhecida por suas belas e grandes flores tubulares e inúmeras cores, a

Mandevilla, originalmente uma trepadeira, agora também é encontrada

como arbusto. Pode chegar a até 50 cm de altura, devido ao melhoramento

genético. De beleza exótica e tropical, possui diversas cores, que

vão do branco ao vermelho intenso. Agora, a Terra Viva lança uma das

primeiras variedades amarelas no mundo, a Mandevilla Lemon (Mandevilla

splenden), compacta, com flores amarelas e o miolo laranja, o que a

torna única. Com inflorescências em pequenos ramos, suas folhas são

perenes, com formato pontudo, nervuras bem marcadas e de coloração

verde clara. A Mandevilla floresce durante o ano todo, mas, para isso,

é necessário deixar a planta em locais com sol intenso. É de fácil

cultivo e seu ciclo de vida é perene, ideal para jardins e floreiras.

Originária da América do Sul, pertence à família Apocynaceae.

Peperomia Raindrop (gota-de-chuva) – De Wit Plantas – Holambra (SP)

-(Cooperativa Veiling Holambra)

Essa variedade tem a haste verde e mais forte e suas folhas são do

clássico formato de gota de chuva invertido, com uma pontinha na

extremidade inferior. Daí o nome Raindrop, gota-de-chuva. Chegou

também timidamente ao mercado em meio à pandemia e é oficialmente

lançada agora, aproveitando a Expoflora. Trata-se de uma planta pet

friendly (não faz mal para os animais) e requer poucos cuidados. É

ideal para ambientes internos e bem iluminados e não precisa ser regada

com frequência. Seu nome científico é Peperômia polybotrya. É

originária da floresta amazônica peruana e equatoriana e não deve ser

confundida com a Pilea peperomioide_s,_ que é uma planta asiática. O

nome científico da Pilea já é um indicativo da confusão clássica

entre estas duas plantas: a P. peperomioides lembra uma Peperômia.

Porém, com um olhar mais atento, é fácil notar as diferenças entre

elas.

MINIS

Mini Miliianas – Euphorbia-Milii -Joost Kalanchoe, Holambra (SP)

-(Cooperativa Veiling Holambra)

Trata-se de uma nova variedade da popular “Coroa de Cristo”, mais

compacta. Daí o nome de “Mini Miliianas”. Elas podem ser usadas como

flores de vaso ou plantadas em canteiros e uma de suas principais

características é florescer durante todo o ano. Elas precisam de sol

durante pelo menos quatro horas por dia e de pouca água. Recomenda-se

irrigá-las de uma a duas vezes por semana, variando se o substrato

estiver seco. Chegam ao mercado com seis cores diferentes, no pote 6.

Girassol mini e Crisântemo Margarida mini – RDP Flores e Plantas –

Roseli Milhares de Souza – Holambra (SP) – (Cooperativa Veiling

Holambra)

Os dois são comercializados no pote 6 e têm sido uma ótima opção

para decoração. São flores que gostam muito de água e, por isso,

precisam ser regadas pelo menos três vezes por semana. É preciso

cultivá-los em local com luz indireta. As flores do minigirassol, após

abertas, duram cerca de oito dias. As do minicrisântemo duram cerca de

dez dias.

Peperômia mini -Flora Beijo – Jean Korsten Ferreira – Holambra (SP) –

(Cooperativa Veiling Holambra)

Usada há anos tanto no paisagismo quanto na decoração de ambientes

internos por suas folhas largas e arredondadas, em diversos tons de

verde, a peperômia ganha a versão mini, no pote 6. É uma planta muito

fácil de cuidar, pois não necessita de muita água e pode ficar em

ambientes pouco iluminados. O foco é o público mais jovem, que ainda

não tem experiência e nem o hábito de cuidar de plantas. Chega ao

mercado em cachepô colorido, que já serve como embalagem para

presente.

TINTURADAS, MAQUIADAS E DECORADAS

Pink Ice – Protea naturalmente desidratada – Flora Africana – Interior

de Pernambuco (PE) – (Cooperativa Veiling Holambra)

A proposta é resgatar essas flores em uma aposta em decorações

rústicas e monocromáticas, que utilizem materiais naturais. A protea

naturalmente desidratada mantém a estrutura e a beleza da flor e pode

ser usada tanto individualmente, em vasos solitários, quanto em

composições com outras flores desidratadas. Para que a protea

desidratada fique sempre bonita, é preciso mantê-la em lugares com

pouca luminosidade, pois a forte exposição à luz pode deixá-la muito

ressecada. Além disso, as plantas secas não podem ser molhadas em

nenhuma hipótese. Nativas da África do Sul, as proteas são plantas

utilizadas desde os primórdios da humanidade. Suas flores são grandes

e exuberantes, com porte e beleza singulares. O deus grego Proteus, que

tinha o poder da metamorfose, foi o inspirador para o seu nome,

representando a transformação, a coragem e a esperança. Por isso,

muitos acreditam que ter um exemplar em casa traz prosperidade.

Gipsofila com glitter – Sítio Hendrikx, Guilherme Hendrikx – Holambra

(SP) – (Cooperflora)

Também conhecidas como “mosquitinho”, ou “mosquitinho branco”, essas

delicadas flores de corte, já muito utilizadas para compor arranjos e

buquês, estão ainda mais charmosas: elas chegam ao mercado com glitter

dourado ou prateado, já adicionado na superfície do produto no

pós-colheita. A previsão é que estejam disponíveis no mercado a

partir do quarto semestre de 2022. Misturadas com outras plantas de

flores pequenas, maciços e bordaduras, as gipsofilas proporcionam um

efeito campestre, sendo bastante usadas na composição de ramalhetes e

arranjos florais. São originárias da Europa Central, Norte da África,

Sibéria e Ásia Central.

Luck Bamboo (Bamboo da Sorte) –

Esta planta é originária da África, porém se popularizou no Oriente,

especialmente na cultura chinesa. Ela é de fácil manuseio por requerer

apenas água, e comercializada de forma ornamental, trançada, em vasos

de vidro ou cerâmica branca e acabamento com pedras. É indicada para

decoração de ambientes internos. Segundo os orientais, o bambu atrai

sorte e boas energias.

Tinturadas e decoradas

Make-Upz – Holambra (SP) – (Cooperativa Veiling Holambra)

São flores e plantas naturais que passaram por um fino processo de

tingimento chamado pela Make-Upz(R) de “maquiagem”. Os pigmentos são à

base de água e de composição orgânica e, em sua maior parte,

biodegradáveis. Assim como em pessoas, a maquiagem das plantas é

superficial e a planta vai crescer “de cara lavada”, revelando sua

coloração natural novamente. A ideia surgiu na Holanda há dez anos e,

desde então, tem sido constante o desenvolvimento de novos produtos.

Por serem todas plantas naturais, elas continuam crescendo normalmente e

necessitam dos mesmos cuidados das não-maquiadas. A tecnologia foi

desenvolvida especialmente para flores e plantas e é constantemente

testada e aprimorada para que não interfira no ciclo natural. A

maquiagem também só é aplicada em plantas que passaram pelo Centro de

Testes da Cooperativa Veiling Holambra e se provaram resistentes ao

processo, sem ter sua durabilidade prejudicada. Além disso, são

utilizados produtos muito específicos e de altíssima qualidade,

trazidos diretamente da Holanda.

PRODUTOS

Aromatikes -Quero flores – Holambra (SP)

“Aromatikes” são os nomes de personagens inspirados nas ervas das

sementes que vêm em saquinhos e compõem um kit que inclui, também, um

vasinho de barro, um saquinho de terra, um pincel e tintas. Os

personagens pertencem às diferentes famílias dos temperos culinários.

São elas a Alecrina (da família alecrim), a Hortonela (do hortelã), a

Salsarinha (da salsinha), o Cebolineto (da cebolinha) e o Manjeriquino

(do manjericão). O objetivo é aproximar as crianças da natureza e

reduzir o tempo em que elas ficam brincando com eletrônicos. O projeto

é baseado em conceitos de conscientização ambiental, de educação

infantil, de saúde e de família. Ao plantarem as sementes e

acompanharem o desenvolvimento das plantas dos personagens, as crianças

aprendem, de forma lúdica, divertida e colorida, sobre a

responsabilidade de cuidar do meio ambiente, já que serão

responsáveis por plantar, regar e cuidar das sementinhas até que elas

cresçam.

SilTAC Garden – All Garden – Holambra (SP)

O SilTAC(R) Garden é um controlador de pragas de contato – incluindo

ácaros e insetos herbívoros – para gramados, jardins, hortas, estufas

e pomares. O produto cria uma película que encobre as pragas,

paralisando seus movimentos, levando insetos e ácaros à exaustão e à

paralisação de suas funções vitais. O concentrado é um produto

degradável e livre de pesticidas. Não deixa resíduos na planta, além

de impedir que as pragas desenvolvam resistência a ele. Elimina uma

extensa variedade de insetos e pode ser aplicado em flores, folhagens,

hortaliças e frutíferas, inclusive antes mesmo da colheita. Também

não representa risco para as abelhas. É comercializado em embalagens

de 20 ml e em ampolas de 2 ml.

Outra novidade é o revitalizador de plantas Nutribio, que une a

praticidade e o cuidado ao meio ambiente. Sua composição é de origem

natural e mineral, resultante da fermentação de microrganismos já

presentes no solo. Por isso, promove o crescimento, fortalece mecanismos

de defesa da planta contra doenças e proporciona mais vigor de forma

completamente ecológica e livre de compostos químicos. São cinco

versões que atendem todas as necessidades da jardinagem: cactos &

suculentas, orquídeas, jardim, frutas e horta. O produto é

comercializado em embalagem spray de 500 ml.

Serviço

39ª Expoflora

Data: de 2 a 25 de setembro, de sexta-feira a domingo, e nos dias 7 e 8

de setembro (quarta e quinta-feira, aproveitando o feriado da

Independência do Brasil)

Horário: das 9h às 19h

Local: Parque da Expoflora – entrada pelo estacionamento em frete ao

Moinho dos Povos

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Informações: no site www.expoflora.com.br, pelo telefone (19)

3802-1499 ou pelo e-mail centraldereservas@expoflora.com.br

Patrocinador: Coca-Cola FEMSA Brasil por meio das marcas Coca-Cola Sem

Açúcar, e das cervejas premium Estrella Galicia e Teresópolis

Apoio: Ultragaz e Prefeitura da Estância Turística de Holambra