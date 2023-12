Floresta dentro de Campinas busca melhorar o clima e a biodiversidade

Terceiro plantio de 1.000 árvores acontece no próximo dia 7 de dezembro

Criada em 2021 com o propósito de contribuir com os esforços globais de enfrentamento das mudanças climáticas e em favor da preservação da biodiversidade, a Floresta Unimed Campinas receberá o terceiro plantio de árvores nativas da Mata Atlântica no dia 7 de dezembro, às 10 horas. Neste dia, mais 1.000 mudas de diferentes espécies serão plantadas, totalizando 3.500 árvores na floresta estruturada no Distrito de Sousas, em Campinas, em um espaço que integra a Área de Preservação Ambiental (APA).

O plantio de árvores nativas típicas da Mata Atlântica, dentro da APA de Campinas, faz parte de um conjunto de ações em sustentabilidade socioambiental na agenda ESG (Ambiental, Social e de Governança) da Unimed Campinas, para contribuir com o enfrentamento da emergência climática, hoje um dos principais desafios para a comunidade internacional. Com esse objetivo, há dois anos, a cooperativa promoveu o primeiro plantio, de 1.500 mudas de espécies nativas, e também neutralizou 820 toneladas de carbono, referente às emissões de 2020, por meio da compra de crédito de carbono.

Ano passado, reafirmando o compromisso socioambiental, foram neutralizadas mais 994 toneladas de carbono emitidas em 2021 pelas operações da cooperativa e também houve o plantio de mais 1.000 mudas de árvores. O local, em Sousas, foi escolhido como forma de contribuir com o reflorestamento na APA de Campinas, situada em uma área de Mata Atlântica, bioma hoje reduzido a menos de 10% de sua cobertura original. O plantio e a formação da floresta têm acompanhamento técnico da Eccaplan Consultoria em Sustentabilidade, desde 2021.

Pelo processo de fotossíntese, o plantio de árvores nativas na floresta contribui com o sequestro de carbono lançado na atmosfera. Além disso, o reflorestamento na APA de Campinas colabora na formação de corredores ecológicos de proteção da fauna que habita e transita por aquele território, impactando na preservação da biodiversidade em geral.

“O nosso compromisso com a preservação ambiental é antigo e desde 2021 temos intensificado nossas ações, considerando a preocupação cada vez maior da sociedade com os efeitos das mudanças climáticas, como as recentes ondas de calor e fortes enchentes em nossa região”, afirma Dr. Gerson Muraro Laurito, presidente da Unimed Campinas.

Ele destaca que a iniciativa em implantar uma floresta e compensar as emissões de Gases de Efeito Estufa são formas de a cooperativa contribuir com alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que compõem a Agenda 2030 das Nações Unidas. De modo especial, as ações da Unimed atendem aos ODS 7, 11, 13 e 15, da ONU, que se referem, respectivamente, a energia acessível e limpa; cidades e comunidades sustentáveis; ação contra a mudança global do clima e vida terrestre.

A expansão de mais 1.000 mudas na Floresta Unimed Campinas neste 7 de dezembro contará com a participação de colaboradores administrativos e assistenciais que aceitaram integrar o plantio.

Esta ampliação coincidirá com os momentos finais da 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, a COP-28, que começou no dia 30 de novembro em Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Serviço

O que: Ampliação da Floresta Unimed Campinas

Local: Distrito de Sousas, Área de Proteção Ambiental de Campinas (acesso Adega Sans Soucci, Rua Palmira de Souza Barbosa, 12, Pedreira.

Data: 7 de dezembro

Sobre a Unimed Campinas

Segunda singular do Sistema Unimed a ser fundada no país, a Unimed Campinas completa 53 anos de mercado no dia 17/12. Sua estrutura de atendimento reúne mais de 3.500 médicos cooperados, um hospital próprio e 20 hospitais credenciados, mais de 220 serviços médicos, como clínicas e laboratórios, 11 hospitais-dia, uma Unidade de Pronto Atendimento (em Sumaré) e um Centro de Quimioterapia Ambulatorial (CQA). A carteira de clientes totaliza mais de 750 mil vidas em atendimento, o que a torna a maior Unimed do interior do Brasil. Sua área de atuação compreende 13 municípios da Região Metropolitana de Campinas.