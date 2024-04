Floriada Eventos em Holambra Apresenta o Show Musical “Especial das Mães” com Teddy Lee

No dia 4 de maio de 2024, o Floriada Eventos, localizado em Holambra, será palco de um espetáculo musical imperdível: o “Especial das Mães” com Teddy Lee. Este renomado cantor e intérprete, cuja carreira teve início nos anos 60 na Alemanha e ganhou destaque no Brasil, promete uma noite memorável repleta de música e emoções.

Teddy Lee é um artista que cativa multidões com sua voz marcante e presença de palco envolvente. Ao longo de sua trajetória, participou de diversos programas de televisão e dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira e internacional. Agora, ele traz seu espetáculo “MEMORIES” para encantar o público de Holambra e região.

O espetáculo “MEMORIES” é uma viagem pelos sucessos de grandes nomes da música internacional e nacional. Com um repertório cuidadosamente selecionado, Teddy Lee promete transportar a plateia para os bons tempos, despertando emoções e memórias que perduram ao longo dos anos.

Este evento é realizado em parceria com Mestria Buffet e RDO Comunicação, contando com o apoio do Supermercado Makim. Além disso, o valor do ticket/couvert é acessível a todos, sendo de apenas R$35,00.

As reservas para este espetáculo único podem ser feitas através do link: https://www.sympla.com.br/evento/show-especial-maes-com-teddy-lee-no-floriada-eventos-em-holambra/2310660

Não perca a oportunidade de celebrar o Dia das Mães de uma forma especial, ao som de grandes sucessos e na companhia de Teddy Lee. Garanta já o seu lugar e prepare-se para uma noite inesquecível no Floriada Eventos!

Serviço:

Data: 04 maio 2024

Hora: 21h

Local: Floriada Eventos

Rod. Prefeito Aziz Lian s/n. Holambra/SP.

Reservas: (19) 99986-5131