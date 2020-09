Food Truck “italiano” é inaugurado em Valinhos/SP

A cidade de Valinhos, localizada no interior do Estado de São Paulo, assim como toda a região, acaba de ganhar uma deliciosa, saborosa e variedade de hambúrgueres. Inspirada em ingredientes e receitas da cidade italiana de Spello, foi inaugurado na última quarta-feira (03), o Food Truck Spello Burger. O funcionamento será de quinta-feira à sábado, das 18h às 22h. O empreendimento fica na Rua Vico Levrero, 370 – jardim dos Manacás. Para mais informações, através do WhasApp (19) 9 8203 3960 ou pelo site www.goomer.app/spello-burger.

SPELLO BURGER

Viajar sempre foi e será uma das melhores terapias a se praticar durante a vida. Conhecer, explorar e desbravar novos horizontes enriquece nossa cultura e abre possibilidade para o novo. Em julho de 2019, a agitada rotina do casal Henrique Iasbech, fisioterapeuta, e de Maria Peralva, produtora de eventos, foi quebrada graças a uma inesquecível e prazerosa viagem pela Itália.

E foi durante essa enriquecedora experiência que entre as várias cidades italianas que eles conheceram, estava a pequena e acolhedora Spello, localizada na região da Umbria, província de Perugia, com cerca de oito mil habitantes. Com lindas varandas florais e espetaculares vitrais, as ruas estreitas da acolhedora cidade escondem deliciosas cantinas e hamburguerias. Sim, hamburguerias!

Apaixonado por gastronomia, logo Henrique ficou encantado com a qualidade e sabor do molho dos hambúrgueres. Isso foi o gatilho para recriar, com o toque brasileiro, uma nova experiência. Assim que retornou ao Brasil, e durante um ano, ele resolveu experimentar várias combinações de ingredientes, até chegar o mais próximo possível do molho italiano. E, chegou!

Suspeita em opinar e apaixonada pelo marido e suas receitas, Maria foi a cobaia de sua experiência, que tão logo aprovou, resolveu chamar parentes e amigos para degustar os hambúrgueres com o molho artesanal. Extasiados com a novidade, Henrique deu a oportunidade para que seus amigos tivessem a oportunidade de conhecer Spello, apenas através do paladar.

Localizado em Valinhos, cidade do interior do Estado de São Paulo, o Food Truck do casal, traz não apenas as cores italianas, mas, todo o sabor e especiarias do melhor hambúrguer italiano, agora no Brasil.