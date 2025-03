Foragido da Justiça é Capturado com Documento Falso em Mogi Guaçu

Na noite de quarta-feira (18), durante o patrulhamento em Mogi Guaçu, mais precisamente pela Rua Engenheiro João Luiz Coelho, a equipe visualizou um indivíduo debruçado na janela de um veículo o qual ao perceber a presença policial saiu andando para dentro da residência. De imediato, foi dada voz de abordagem ao indivíduo que permaneceu no veículo, submetido a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, solicitado seu documento apresentou a cnh digital em nome de M.H.L, verificado pelo QR Code não retornou dados, foi solicitado a CNH física, e apresentou consultado QR Code retornou os dados de M.H.L, porém, a foto não coincidia com a da CNH, utilizado o aplicativo muralha digital por reconhecimento facial reformou os dados de E.L.C, feito contato com a equipe de inteligência onde foi averiguado os dados coletados no aplicativo muralha e foi verificado que os dados e fotos eram relacionados a E.L.C, indagado sobre o motivo do documento falso, afirmando a equipe que estava evadido do sistema prisional desde 2018 e que não queria retornar para o presídio, foi feita a buscar veicular, nada foi localizado, veículo ficou aos cuidados de sua sogra. Posterior foi realizada consulta via COPOM que retornou que E.L.C estava foragido da justiça pelo crime de Roubo.

Encaminhado à CPJ de Mogi Guaçu, permaneceu à disposição da Justiça.