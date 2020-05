Força Tática da PM frustra roubo a residência no Jardim Residencial Itamaracá

A Força Tática da Policia Militar de Mogi Guaçu frustrou uma tentativa de roubo a residência no Jardim Recanto Itamaracá, nesta quarta feira, 27. Essa ação terminou com dois assaltantes mortos após troca de tiros com os PMs. Os policiais acreditam que haja a participação de outros homens no assalto.

Os jovens L.C e R.C invadiram uma casa no bairro para praticar um assalto, mas foram ouvidos por vizinhos que ligaram 190 e comunicaram o fato. Rapidamente a FT da PM chegou ao local, momento em que os mesmos tentavam fugir com o veículo da família. Como não estavam de posse do controle do portão os jovens tentaram arrombar usando o veículo.

Momento em que a PM chegou ao local. Os assaltantes atiraram contra os policiais militares que revidaram, atingindo L.C. que morreu no local e R.C. que havia completado 18 anos ontem faleceu alguns minutos depois de dar entrada na Santa Casa em estado grave.

A cena do crime foi preservada pelos policiais até a chegada do IC – Instituto de Criminalística para realizar perícia no local.