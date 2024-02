Forças de segurança realizam reintegração do Antigo Hotel Taguá em Mogi Guaçu

Na tarde desta quarta-feira, dia 28, as autoridades policiais em conjunto com a Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e Órgãos Municipais executaram um mandado de reintegração de posse do Antigo Hotel Taguá, situado na Praça Cândido Rondon, no Centro de Mogi Guaçu (SP).

A ação teve como objetivo desocupar o prédio que vinha sendo ocupado irregularmente por moradores em situação de rua e usuários de drogas. A operação foi realizada em apoio aos oficiais de justiça do trabalho, responsáveis pela execução do mandado.

Ao chegarem ao local por volta das 13h, as equipes não encontraram nenhum morador no interior do imóvel, apenas alguns nas proximidades, os quais foram abordados, identificados e encaminhados para abrigos pela equipe da prefeitura.

Após a conclusão da operação, o prédio, que estava fechado desde 2016 e vinha sofrendo com atos de vandalismo, foi isolado pelo proprietário para evitar novas ocupações. Está previsto um projeto de reforma do imóvel e revitalização da praça para os próximos meses.