Forro de teto desaba sobre funcionárias de escola em Paulínia, e aulas são suspensas

Foto: Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Paulínia

Na manhã desta quarta-feira (9), três funcionárias da Escola Municipal Leonor Jacinto de Campos Pietrobom, localizada em Paulínia (SP), ficaram feridas após parte do forro de gesso do teto desabar. No momento do incidente, não havia alunos presentes na unidade escolar.

De acordo com informações fornecidas pela Defesa Civil, as vítimas sofreram apenas escoriações leves e foram prontamente encaminhadas ao Hospital Municipal de Paulínia. Após receberem atendimento médico, todas foram liberadas e passam bem.

Em razão do acidente, as aulas na escola foram suspensas temporariamente e a previsão é de que as atividades sejam retomadas na próxima segunda-feira (14).

A Secretaria de Obras do município enviou técnicos ao local para realizar uma análise preliminar da estrutura. Segundo a administração municipal, as causas do desabamento ainda estão sendo investigadas, e os reparos necessários já foram iniciados para garantir a segurança de todos os que frequentam o local.

A prefeitura de Paulínia afirmou que está acompanhando a situação de perto e tomará todas as medidas para evitar que novos acidentes ocorram.