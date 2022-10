Forth Jardim realiza encontro com paisagistas em Vinhedo

Em encontro com a rede “Papo de Paisagistas”, o engenheiro agrônomo Marcos Feliciano reforça um dos compromissos da marca em investir em ações educativas relacionadas aos cuidados com as plantas

Sendo atualmente uma das principais marcas do setor de Home & Garden, a Forth Jardim já está no mercado há mais de 23 anos, atendendo desde a jardinagem caseira até os profissionais como jardineiros, paisagistas, arquitetos e outras áreas correlacionadas. A empresa desenvolve soluções específicas para as mais variadas espécies, mas o seu grande diferencial, no entanto, é ter a “missão” de fazer com que cada vez mais pessoas se apaixonem pelo cuidado com as plantas.

E para cumprir com esse objetivo, uma das estratégias da marca é sempre investir em ações educativas, seja através de divulgação de conteúdos em seus canais de comunicação, participação em eventos, realização de palestra e visitas técnicas, consultorias, entre outras iniciativas. A empresa inclusive tem a sua própria plataforma de cursos online, a Academia Forth, onde o público em geral pode se cadastrar de forma totalmente gratuita e ter acesso as aulas que trazem temas variados ligados ao universo do cultivo de plantas.

Também como parte dessas iniciativas, a Forth Jardim mantém parceria com instituições e profissionais, possibilitando que os seus colaboradores troquem experiências. É o caso da ação que aconteceu nesta terça-feira (26) na cidade de Vinhedo (SP), da qual o engenheiro agrônomo Marcos Feliciano participou.

“Nos reunir com cerca de uns vinte paisagistas, para a realização de uma visita técnica a um local onde foi desenvolvido um projeto paisagístico. Chegando lá foi feita a avaliação do espaço, vimos quais eram as espécies, para a partir daí orientar como fazer o cuidado delas, como deixar a manutenção em dia, quais os produtos mais indicados para manter esse jardim. Dessa forma nós não só prestamos consultoria para esse projeto especificamente, mas estamos disseminando boas práticas e permitindo a troca de experiências entre todos os profissionais que estão participando, é como se fosse uma “aula prática””, explica o engenheiro da Forth Jardim.

O grupo que participou do encontro em Vinhedo, faz parte do Papo de Paisagistas. Trata-se de uma rede colaborativa formada por paisagistas e empresas ligadas à área, que tem o objetivo de formar uma rede de conhecimento, somando esforços e contribuindo para o crescimento do setor.

Conheça mais sobre a rede: https://papodepaisagista.com/

Sobre a Forth Jardim

A Forth Jardim é uma empresa especializada no cuidado com as plantas, focada principalmente no segmento de Home & Garden e oferece soluções para finalidades específicas. Atuando há 23 anos, a marca é hoje uma das líderes de mercado e contribui de forma ativa para o crescimento do setor. A empresa conta com uma fábrica própria localizada na cidade de Cerquilho (SP), possui mais de 90 colaboradores e está presente em mais de 4.000 pontos de vendas em todo o Brasil. Em 2020, impulsionada principalmente pelo aumento do número de pessoas que passaram a se interessar em cultivar plantas em casa, a empresa aumentou o faturamento em 50% e mantém crescimento médio de 20% ao ano.

