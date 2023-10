Fórum de Educação: Holambra recebe o palestrante Leandro Karnal

O historiador, professor e colunista do jornal O Estado de São Paulo, Leandro Karnal, estará em Holambra amanhã, dia 5 de outubro, para participar do 11º Fórum Internacional de Educação da RMC. O evento, que teve início na terça-feira e segue até esta quinta, no Parque de Exposições da Expoflora, reúne educadores, profissionais ligados ao setor e um time de 12 palestrantes para debater políticas públicas voltadas ao aprimoramento do ensino na RMC.

Karnal, que escreveu livros que estão entre os mais vendidos do Brasil e conta com mais de 9 milhões de seguidores em suas redes sociais, fará palestra com o tema “Educação do futuro”.

“Karnal é um dos mais respeitados pensadores contemporâneos brasileiros. Fizemos questão de trazê-lo para contribuir com toda a sua experiência neste grande debate e aprofundamento de ideias que é o Fórum”, disse a diretora municipal de Educação de Holambra e coordenadora da Câmara Temática da RMC, Claudicir Picolo.

Também estão previstas para amanhã as palestras de Fernando Moraes, com o tema “A educação e os bons afetos”; de Telma Pileggi Vinha, que abordará os problemas de convivência e a violências nas escolas. E de Adilbênia Freire Machado, que tratará do tema: “Educação afroreferenciada: Movimentos de resistências, re-existências e encantamento tecido por vozes mulheres”. O ator, empresário e presidente do Instituto Formando Leitores, Luciano Szafir, encerrará os trabalhos. Além das palestras, o evento conta com apresentações culturais e artísticas de grupos das cidades que compõem a RMC.

2º dia do Fórum

O segundo dia de atividades do 11º Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas contou com 5 palestras. Oliver Lima, tratou do tema “A criança como portadora do inédito”. Lucelmo Lacerda, falou de “Inclusão escolar baseada em práticas baseadas em evidências”. César Nunes abordou “O direito à educação e a educação como direito, direitos de aprendizagem e o protagonismo da ação docente na produção da educação inclusiva”. Já Plínio Silvestrini palestrou sobre “Educação Especial: entre teorias e práticas”. No encerramento, Clara Maria Silva, da Universidade de Florença, na Itália, que veio ao Brasil especialmente para o evento, fez uma comparação entre os modelos de Educação nos dois países.

O evento é destinado aos educadores em exercício nas escolas públicas da RMC. Mais informações e a programação podem ser obtidas por meio site:https://holambra.sp.gov.br/forum2023/.