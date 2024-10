Fórum na Unicamp discute a relação entre universidade e sociedade

Evento gratuito será realizado no Centro de Convenções da universidade com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

A programação inclui palestras e debates sobre a influência das universidades no avanço da ciência e na comunicação com a sociedade

O Centro de Convenções da Unicamp recebe, no dia 4 de novembro, um fórum gratuito organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Esporte e pelo Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. O evento, que ocorre das 9h às 17h, contará com a participação de especialistas e acadêmicos para discutir as tensões e transformações na relação entre universidade e sociedade, com foco nos interesses políticos e econômicos que influenciam esse diálogo. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Com a organização do professor Ernesto Kemp e da professora Kenia Kemp, o fórum abordará temas como divulgação científica, negacionismo, e o papel das universidades na preservação do patrimônio e na inclusão científica. A programação inclui palestras e debates sobre a influência das universidades no avanço da ciência e na comunicação com a sociedade.

Para os participantes presenciais, haverá emissão de certificado. O evento é aberto ao público e não requer inscrição prévia.

Serviço

Fórum Especial: A convergência entre divulgação científica e a prática extensionista

Data: 4 de novembro

Horário: das 9h às 17h

Local: Centro de Convenções da Unicamp

Endereço: Avenida Érico Veríssimo, 500, Cidade Universitária

Entrada gratuita