Franco Montoro realiza processo seletivo para vagas temporárias de professor-adjunto

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) realiza até a próxima segunda-feira, 14 de abril, inscrições para o processo seletivo simplificado, em caráter emergencial e temporário, de emprego público para o cargo de professor-adjunto. O processo é para os cursos de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Administração, sendo disponibilizada uma vaga para cada área de graduação.

Este processo seletivo também se destina à convocação e formação de cadastro reserva, assim como para contratações temporárias para o ano letivo de 2025. O edital completo sobre o processo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, publicado nesta terça-feira, 8 de abril, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjM1MDg5, entre as página 11 e 17.

O cadastramento é isento de taxa e será realizado somente de forma online pelo site da instituição no link: www.francomontoro.com.br. O candidato deverá inscrever-se para apenas um cargo, pois a avaliação do currículo será para uma vaga. O valor da hora-aula será de R$ 40,34, além de mais benefícios previstos por lei.